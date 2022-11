Už je to půl roku, co společnost Xiaomi představila sluchátka Redmi Buds 4 a Redmi Buds 4 Pro a vypadá to, že s touto řadou ještě nekončí. Chystá totiž ještě levnější variantu Redmi Buds 4 Lite, která se nyní objevila na renderech.

Na rozdíl od svých dražších bratříčků nebudou mít Redmi Buds 4 Lite silikonové špunty, takže zde zřejmě nebude aktivní potlačení hluku, a když ano, tak značně omezené. Na samotné krabičce navíc není vidět LED dioda, která by indikovala stav baterie, což je rozhodně škoda. Na druhou stranu se dá počítat s tím, že cena bude nastavena opravdu nízko. Vždyť aktuální Redmi Buds 3 Lite se dají sehnat za necelou pětistovku.

Mimochodem už na první pohled je zřejmé, že se čínská firma nechala v designu inspirovat Applem, konkrétně AirPods 3. generace. Bavíme se však pouze o tvaru sluchátek, nikoliv pouzdře samotném.

Jaká TWS sluchátka momentálně používáte a proč?

