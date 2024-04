Xiaomi představilo nové televizory Redmi A

Jsou k dostání ve třech velikostech

Všechny mají 4K rozlišení a nízkou cenu

Xiaomi v Číně prodává obří množství produktů. To, co ukáže v Evropě, je v podstatě jen zlomek. V Číně začala firma hodně fušovat do chytrých televizorů, neuplyne snad měsíc, kdy by neuvedla nový model. A nyní se tak stalo zase. Řada Redmi A nabízí vynikající poměr cena/výkon, o němž si můžeme nechat u nás jen zdát.

Televizory Redmi A se prodávají ve třech velikostech – 50,55 a 65 palců. Všechny mají 4K rozlišení a obnovovací frekvencí 60 Hz, pakliže chcete dosáhnout na 120 Hz, podporuje ji port HDMI 2.1, což je ideální záležitost pro herní konzole. Fakt, že jde o televizor nižší třídy deklaruje maximální jas, který se pohybuje v rozmezí 200-300 nitů a displej pokrývá 78 % barevného gamutu DCI-P3.

O chod se stará čtyřjádrový procesor s jádry Cortex-A35 s 2 GB RAM a 32 GB úložištěm. Televizory disponují 2x USB 2.0, 2x HDMI (z nichž jeden podporuje HDMI 2.1 u modelů 55 a 65 palců) a 2,4 GHz Wi-Fi. Všechny modely jsou vybaveny předinstalovaným operačním systémem Xiaomi ThePaper OS, který není tak náročný jako HyperOS, nabízí však také omezenější funkce. Zvukový zážitek zprostředkovávají dva 10W reproduktory s podporou DTS.

Potěší unibody hliníková konstrukce a samozřejmě cena. Základní Redmi A50 stojí 1 399 juanů, což není v přepočtu ani 5 tisíc korun. Vrcholná 65palcová verze pak vychází na 2 499 juanů, tedy asi 8 200 korun.

Zdroj: gizmochina.com