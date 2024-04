Xiaomi brzy představí levný telefon i nástupce populárního náramku

Redmi A3x má být vylepšenou verzí Redmi A3, ten se prodává i v Česku

Náramek Smart Band 9 byl nyní certifikován v Dubaji

Společnost Xiaomi zřejmě brzy obohatí portfolio o další základní smartphone s názvem Redmi A3x, což by měla být vylepšená verze standardního Redmi A3. Ten se mimochodem nedávno dostal i do Česka. Zařízení nedávno získalo certifikaci NBTC v Thajsku, čímž se potvrdilo jeho brzké uvedení na trh, kromě něj nám čínská firma odhalí také náramek Xiaomi Smart Band 9. Očekává se, že se prvně představí v Číně a následně zamíří do dalších zemí, jelikož současná generace (i ty předchozí) se u nás začala prodávat až na podzim.

Z dostupných informací se dozvídáme, že Redmi A3x ponese modelové číslo 24048RN6CG a jeho uvedení na trh se očekává v dubnu 2024. Díky certifikaci BIS víme, že telefon bude dostupný v Indii, a s ohledem na thajský certifikát můžeme s jistotou předpokládat i jeho distribuci v Thajsku.

Xiaomi Redmi A3 Kde koupit: Cena od: 2 299 Kč Koupit

Zda se dostane i do Evropy tedy zatím úplně jasné. O specifikacích Redmi A3x se toho zatím moc neví, teoreticky bychom se mohli dočkat lepšího čipsetu, jelikož Helio G36 v Redmi A3 rozhodně není žádný trhač asfaltu.

Co se náramku týče, už před měsícem jsme vás informovali o certifikaci v Číně (se dvěma kódovými označeními – M2345B1 a M2346B1) a nyní byl jeden z modelů (M2345B1) spatřen také na TRDA, což je dubajský telekomunikační a digitální vládní regulační úřad. Žádné podrobnosti o specifikacích však zatím nejsou známy.

Můžu připomenout, že loňská verze přišla s poměrně zásadními vylepšeními, ať už v podobě parádního 60Hz AMOLED displeje, lepší výdrže či ještě větším množstvím sportovních aktivit. Fanoušci volají hlavně po návratu NFC verze na náš trh a také GPS. Zlepšit by se mohlo také měření tepu, které nepatří k nejpřesnějším.

Jak se těšíte na nové produkty od Xiaomi?

Zdroj: MySmartPrice