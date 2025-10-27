TOPlist

Xiaomi představilo extrémně levný monitor! Má USB-C, 1440p rozlišení a 120Hz frekvenci

  • Xiaomi představilo novou verzi monitoru Redmi A27Q 2026 s USB-C portem a podporou nabíjení až 90 W
  • Monitor nabízí rozlišení 2560×1440, obnovovací frekvenci 120 Hz a pokrytí barevného prostoru sRGB na 100 %
  • Zatím je k dispozici pouze v Číně za cenu odpovídající přibližně 2 600 Kč, globální uvedení není potvrzeno

Jakub Kárník
27.10.2025 10:00
Ikona komentáře 0
xiaomi redmi a27q 2025 1 1

Xiaomi má poměrně pestré portfolio monitorů, které občas dorazí i k nám. Nově představilo vylepšenou verzi modelu Redmi A27Q s označením 2026, která přináší jednu zásadní novinku: USB-C port s podporou nabíjení až 90 W. V praxi to znamená, že si vystačíte s jediným kabelem – přes něj pošlete obraz na monitor a zároveň nabijete notebook nebo mini PC. Kabelový chaos na stole je tak o něco menší.

Jeden kabel místo tří

Hlavní benefit nového Redmi A27Q 2026 je prostý: připojíte notebook pomocí USB-C kabelu a máte vyřešený obraz i napájení. Nemusíte tahat zvlášť HDMI a zvlášť nabíječku, což oceníte zejména u ultrabooků nebo herních handheldů typu Steam Deck. Monitor dodává až 90 wattů, což stačí na většinu 13–15palcových notebooků, ale výkonnější 16″ nebo 17″ herní stroje si budou žádat vlastní zdroj.

a27q12

Podmínkou je, že vaše zařízení podporuje nabíjení přes USB-C – což dnes platí pro většinu moderních notebooků, ale třeba starší modely nebo desktopy s USB-C výstupem tuto funkci nemají. V takovém případě vám USB-C port na monitoru poslouží jen jako klasický DisplayPort Alternate Mode.

Parametry: 27 palců, 1440p a 120 Hz

Samotný panel je 27palcový IPS s rozlišením 2560×1440 pixelů (Quad HD) a obnovovací frekvencí 120 Hz. Xiaomi deklaruje pokrytí sRGB na 100 % a DCI-P3 na 95 %, což je solidní základ pro běžnou práci i zábavu. Zajímavý je rovněž údaj o barevné odchylce Delta E menší než 1 přímo z výroby.

Konektory a ergonomie

Kromě USB-C nabízí monitor také DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0, takže můžete připojit desktop nebo starší notebook klasickým způsobem. USB-C port navíc funguje jako USB 3.0 hub se dvěma porty – můžete do monitoru zapojit myš, klávesnici nebo flash disk a mít je dostupné přes jeden kabel i na notebooku.

Xiaomi Redmi A27Q 2026

Ergonomicky je na tom Redmi A27Q 2026 dobře: podporuje naklápění, otáčení a výškové nastavení, plus má standardní VESA mount pro připevnění na rameno nebo stěnu. To není samozřejmost u monitorů v této cenové kategorii.

Cena a dostupnost: zatím jen Čína

Redmi A27Q 2026 se zatím prodává pouze v Číně za cenu odpovídající přibližně 2 600 Kč. To je extrémně příznivá suma za 27″ 1440p monitor se 120 Hz, USB-C a solidní barevnou věrností. Problém je, že Xiaomi dosud nepotvrdilo globální uvedení, takže není jasné, jestli se monitor dostane do Evropy, a pokud ano, za kolik.

Co říkáte na nový monitor od Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi

