Xiaomi Redmi Note 9 je již nějakou dobou v prodeji, ovšem až nyní nám společnost oficiálně představuje Redmi 9. Ten zaujme nejen svou výbavou, ale také poměrně slušnou cenou a kvalitním displejem. Jak si tedy polepšila nová generace od předchozího Redmi 8?

Xiaomi Redmi 9 oficiálně

Přední stranu telefonu pokrývá 6,53″ LCD displej s Full HD + rozlišením. To je asi jeden z hlavních upgradů oproti loňskému modelu, který disponoval pouze HD + rozlišením. Narušuje ho kapkovitý výřez ve kterém nalezneme 8 megapixelovou selfie kamerku. Dále jej pokrývá sklo Gorilla Glass 3. O výkon se zde postará čipset Helio G80 spolu s 3 či 4 GB RAM a 32/64 GB úložištěm. To lze rozšířit skrz microSD karty až do kapacity 512 GB a nechybí ani podpora DualSIM.

Na zadní straně nalezneme čtyři fotoaparáty, přičemž hlavní snímač disponuje rozlišením 13 megapixelů se světelností f/2,2. Sekundují mu 8 megapixelový ultraširokoúhlý snímač se stejnou světelností, 5 megapixelový makro objektiv f/2,4 a 2 megapixelová makro kamerka. O výdrž baterie se postará 5 020 mAh baterie s podporou 18W rychlého nabíjení, ovšem v balení dostanete pouze 10W nabíječku.

Nabíjet budete skrz USB-C a hned vedle něj se nachází audio jack. Mezi další konektivitu patří Bluetooth 5.0, FM rádio, Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz a k dispozici je také NFC. Samozřejmostí je pak Android 10 s nadstavbou MIUI 11. Telefon je nabízen ve třech barevných variantách – černé, zelené a fialové. Za základní 3/32 GB verzi zaplatíme 149 EUR, tedy asi 3 900 korun bez daně a za 4/64 GB pak 179 EUR (4 800 korun bez daně).

Co říkáte na poměr cena/výkon u tohoto modelu?

Zdroj: gsmarena.com