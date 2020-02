Xiaomi představilo novou verzi svého ultralevného telefonu Redmi 8A Dual. Hlavní novinkou je, jak už název napovídá, přidání druhého fotoaparátu na zadní stranu. Telefon zaujme ale i například velkou baterií o kapacitě 5 000 mAh. Nechybí ani USB-C konektor, který se již pomalu stává standardem i u těch úplně nejlevnějších mobilů.

Představení telefonu Xiaomi Redmi 8A Dual

Hlavní fotoaparát na zadní straně má 13 MPx, doplňuje jej 2 MPx senzor hloubky ostrosti, který se dá využít například na portrétové fotografie s rozmazaným pozadím. Selfie kamera je ukrytá v malém výřezu a má 8 MPx. Celkově tak má tři fotoaparáty.

Samotný displej má velikost 6,22 palců a jedná se o HD+ rozlišení. Displej chrání tvrzené sklo Gorilla Glass 5 a zároveň je pokryt i vrstvou P2i, telefonu by tak neměla vadit stříkající voda. Neznamená to však, že by byl voděodolný.

Výkon telefonu má na starost čipset Snapdragon 439, který doplňuje 2 anebo 3 GB paměti RAM a 32GB vnitřní úložiště. To se dá rozšířit pomocí microSD karet. Zajímavá je i podpora rychlého 18W nabíjení (v balení se nachází ale jen 10W nabíječka) a možnost využít telefon jako powerbanku k nabíjení ostatních zařízení či třeba telefonů. Cena tohoto telefonu začíná v Indii, kde byl představen na částce 6 500 INR, v přepočtu s DPH cca 2 500 Kč.

Jak se vám líbí Xiaomi Redmi 8A Dual?

Zdroj: gsmarena.com