Xiaomi Redmi 8 přejela 25tunová Tatra. Mrkněte na výsledek

Tomu říkáme parádní test odolnosti mobilního telefonu! Žádná připravená laboratoř a speciální podmínky, ale běžný životní zážitek. I když, jak se to vezme. Asi málokdo z nás má běžně přístup k pětadvacetitunovému hasičskému vozu tak jako Milan Korbel, který se na Facebooku pochlubil s příběhem, ve kterém hraje hlavní roli náhoda, chvilka nepozornosti a přístroj Xiaomi Redmi 8.

“Takový běžný den u hasičů. Ozve se znělka a máte výjezd – tentokrát to byl požár náklaďáku. Skončíte do kalhot připravených u auta a ani si nevšimnete, že vám vypadl telefon. Je pěkné schovaný za kolem a když stojíte, není vidět. Nastoupíte do auta a jedete hasit. Když se pak vrátíte na stanici a chcete zacouvat na místo, všimnete si na zemi něčeho černého a placatého. Sakraaa. V tu chvilku vám to dojde… můj telefooon,” popisuje hasič příhodu, v jejímž závěru by asi většina lidí očekávala naprosto rozdrcený mobil. Ale nestalo se tak.

“Jdete opatrně k němu plni očekávání doufajíc, že ho kola minula, ale dokonalý otisk vzorků na zadní straně telefonu nasvědčuje tomu, že ne. Proboha, já ho přejel! Přežil? 25 tun je přeci 25 tun! Ohnete se a opatrně s jistou dávkou něžnosti ho odlepíte z chladné země garáže, otočíte a… a… on to přežil. Ano, Xiaomi Redmi 8 přežil přejetí dvou kol Tatry CAS-32 a utrpěl jen drobné šrámy na krycí fólii, displej nepraskl a vše funguje!,” radoval se Korbel z malého zázraku s tím, že telefon ani nebyl v pevném pouzdře. Xiaomi přístroj od něj dostal po události přezdívku Tatranka.

Jaké podobné zážitky s mobilem máte?

Zdroj: Facebook