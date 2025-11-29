Tohle Redmi zlevnilo pod 2 tisíce. Má obří displej, velkou baterii a dostane HyperOS 3 Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi 15C ve verzi 4/128GB poprvé kleslo pod hranici 2 000 Kč Telefon nabízí 6,9" displej se 120Hz frekvencí a 6 000mAh baterii s 33W nabíjením Model dorazil do Česka v srpnu za 2 999 Kč, nyní ušetříte přes tisícovku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi Redmi 15C patří mezi nejlevnější smartphony na českém trhu a nyní je ještě dostupnější. Verze se 4 GB RAM a 128GB úložištěm poprvé klesla pod hranici 2 000 Kč. Při srpnovém uvedení přitom Xiaomi stanovilo doporučenou cenu na 2 999 Kč, takže aktuální nabídka představuje úsporu přes tisícovku. Velký displej a velká baterie Výkon pro základní úkony Fotoaparát a další výbava Pro koho je Redmi 15C určeno? Velký displej a velká baterie Redmi 15C disponuje 6,9″ LCD displejem s rozlišením HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí, která zajišťuje plynulé scrollování sociálními sítěmi i webovými stránkami. Maximální jas dosahuje až 1 500 nitů, což usnadní čitelnost i na přímém slunci. Displej nese trojí certifikaci TÜV Rheinland pro ochranu zraku. Jedním z hlavních taháků Redmi 15C je také 6 000mAh baterie, která podle výrobce zvládne až 82 hodin přehrávání hudby nebo 22 hodin videa. V praxi to znamená přibližně dva dny běžného používání bez nutnosti dobíjení. Podporováno je 33W rychlé nabíjení, díky němuž se telefon údajně dostane na 50 % za 31 minut. Neschází ani zpětné nabíjení s výkonem 10 W pro dobití příslušenství. Výkon pro základní úkony Pod kapotou pracuje osmijádrový procesor MediaTek Helio G81-Ultra, který v kombinaci s možností rozšíření RAM až na 16 GB postačí pro běžné činnosti. Náročnější hry si na tomto telefonu nezahrajete, ale pro surfování po internetu, sociální sítě, focení a přehrávání videí výkon dostačuje. Telefon běží na systému Xiaomi HyperOS 2 a podporuje funkce jako Circle to Search nebo asistenta Gemini. CHCI REDMI 15C V AKCI Fotoaparát a další výbava Redmi 15C nabízí 50Mpx hlavní fotoaparát s podporou AI vylepšení, Ultra HD režimem a portrétním režimem. Přední kamera disponuje 8Mpx rozlišením pro selfie a videohovory. Nechybí odolnost IP64 proti prachu a stříkající vodě, boční čtečka otisků prstů nebo technologie ovládání za mokra. Pro koho je Redmi 15C určeno? Redmi 15C cílí především na méně náročné uživatele, kteří potřebují telefon pro základní úkony – telefonování, komunikaci, prohlížení sociálních sítí, hraní jednodušších her a příležitostné focení. Ideální volbou bude také pro seniory nebo jako první telefon pro děti na prvním stupni. Za cenu pod 2 000 Kč nabízí solidní výbavu včetně velkého displeje, obrovské baterie a moderního designu. KOUPIT REDMI 15C Pořídili byste si Redmi 15C za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon Black Friday česko levný telefon Redmi 15C Sleva Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.