Xiaomi se chystá na globální představení telefonu Redmi 13C

Nabídne solidní čipset Helio G99 i 90Hz displej

Výdrž obstarává 5000mAh baterie, fotky pak 50MP hlavní fotoaparát

Není to tak dávno, co jsme vám psali o představení nového levného telefonu Redmi 13C, který je sice vstupním modelem, ale oproti předchůdci byl výrazně vylepšen. Zejména co se výkonu týče. Čínský gigant jej nyní zalistoval na oficiálních stránkách, takže se na něj můžeme v dohledné době těšit i na globálním trhu, potažmo v České republice.

Pod kapotou novinky totiž tiká čipset MediaTek Helio G99, který se běžně nachází v telefonech, které jsou o tisícovku až dvě dražší. Zbytek výbavy je pak docela obyčejný, máme zde 6,74palcový LCD panel s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí, pro fotografování poslouží hlavní 50MP fotoaparát v kombinaci se dvěma 2MP snímači. Jistě potěší také USB-C konektor, který nebyl u takto levných čínských telefonů standardem, výdrž pak obstará 5000mAh baterie s podporou 18W nabíjení.

Telefon se už v tuto chvíli prodává, avšak jen v Nigérii, kde vychází asi na 2 800 korun v případě 4/128GB verze. Dá se předpokládat, že u nás bude o pár stovek dražší, mohl by se prodávat za cenu okolo 3 – 3,5 tisíc.

Redmi 13C Review – Upgrade?

Zkoušeli jste někdy nějaký levný Xiaomi telefon?

Zdroj: Mi.com