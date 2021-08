Xiaomi řeší problém se senzory. Padla kvůli nim i výpověď

Čínská společnost Xiaomi se u některých svých telefonů nedobrovolně potýká s problémy kolem čidel přiblížení neboli proximity senzorů. Poté, co si majitelé přístrojů této značky začali hromadně stěžovat, že zmíněná součástka nefunguje správně, firma v podstatě přiznala potíže významnou změnou ve svých dodavatelských strukturách. Proximity senzor doposud dodávala partnerská společnost Elliptic Labs, se kterou ale podle všeho Xiaomi rychle ukončilo spolupráci.

Senzory tohoto výrobce mají nahradit součástky od firmy Minghao Sensing. Není ovšem jasné, ve kterých telefonech se mají objevit. Doposud prodané telefony či tablety prý zkusí Xiaomi opravit pomocí softwarových záplat. Těžko říct, jestli se to podaří. Je velmi pravděpodobné, že nepomůže a překalibrování. Přístroje by tam nejspíš musely do servisu na výměnu této součástky. Ta se v mobilech stará například o probouzení, zamykání displeje a eliminaci náhodných dotyků podle toho, zda má přístroj uživatele u ucha, v kapse nebo v ruce.

Zradila vás někdy tato součástka?

Zdroj: GSMArena