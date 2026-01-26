Koupili jste si projektor Xiaomi? Do Česka k němu dorazil skvělý doplněk, nestojí mnoho Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi do Česka přináší stojánek Projector Multi-angle Stand za 599 Kč Stojánek nabízí 360° vertikální otáčení a umožňuje promítání na strop Kovová konstrukce unese projektory o hmotnosti až 3 kg Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Majitelé projektorů Xiaomi řady L1 se konečně dočkali užitečného příslušenství. Na český trh dorazil Xiaomi Projector Multi-angle Stand, nastavitelný stojánek, který výrobce globálně představil už v létě loňského roku. Jedná se o jednoduchý, ale praktický doplněk, díky němuž získáte větší flexibilitu při umístění projektoru v místnosti. Promítejte kamkoliv, třeba i na strop Hlavní předností stojánku je 360° vertikální otáčení, které umožňuje nasměrovat projektor prakticky libovolným směrem. Můžete tak promítat nejen na stěnu, ale i na strop – což ocení zejména ti, kteří si rádi pouští filmy v posteli. Xiaomi nicméně upozorňuje, že stropní projekce je plně podporována pouze u modelu Smart Projector L1. U ostatních projektorů může při větších úhlech natočení docházet ke kolizi mezi externím kabelem a základnou stojanu. Stojánek je vybaven univerzálním 1/4palcovým závitem, který je standardem v oblasti projektorů i fotovýbavy. Díky tomu jej lze použít nejen s projektory Xiaomi Smart Projector L1 a L1 Pro, ale i s jinými zařízeními – podmínkou je maximální šířka 132 mm a hmotnost do 3 kg. Kompaktní kovová konstrukce Xiaomi vsadilo na kovové tělo, které by mělo zajistit dostatečnou stabilitu i odolnost. Stojánek je navržen tak, aby projektor po nastavení požadovaného úhlu spolehlivě držel na místě. Celková konstrukce je kompaktní a nepůsobí rušivě. Cena a dostupnost Xiaomi Projector Multi-angle Stand je v Česku k dispozici za 599 Kč. Koupit jej můžete v autorizovaném e-shopu mistore.cz. Vlastníte projektor Xiaomi? Pořídili byste si k němu tento stojánek? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko projektor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024