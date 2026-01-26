TOPlist

Koupili jste si projektor Xiaomi? Do Česka k němu dorazil skvělý doplněk, nestojí mnoho

  • Xiaomi do Česka přináší stojánek Projector Multi-angle Stand za 599 Kč
  • Stojánek nabízí 360° vertikální otáčení a umožňuje promítání na strop
  • Kovová konstrukce unese projektory o hmotnosti až 3 kg

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.1.2026 22:00
Xiaomi Projector Multi angle Stand cesko

Majitelé projektorů Xiaomi řady L1 se konečně dočkali užitečného příslušenství. Na český trh dorazil Xiaomi Projector Multi-angle Stand, nastavitelný stojánek, který výrobce globálně představil už v létě loňského roku. Jedná se o jednoduchý, ale praktický doplněk, díky němuž získáte větší flexibilitu při umístění projektoru v místnosti.

Promítejte kamkoliv, třeba i na strop

Hlavní předností stojánku je 360° vertikální otáčení, které umožňuje nasměrovat projektor prakticky libovolným směrem. Můžete tak promítat nejen na stěnu, ale i na strop – což ocení zejména ti, kteří si rádi pouští filmy v posteli. Xiaomi nicméně upozorňuje, že stropní projekce je plně podporována pouze u modelu Smart Projector L1. U ostatních projektorů může při větších úhlech natočení docházet ke kolizi mezi externím kabelem a základnou stojanu.

Xiaomi Projector Multi angle Stand s projektorem

Stojánek je vybaven univerzálním 1/4palcovým závitem, který je standardem v oblasti projektorů i fotovýbavy. Díky tomu jej lze použít nejen s projektory Xiaomi Smart Projector L1 a L1 Pro, ale i s jinými zařízeními – podmínkou je maximální šířka 132 mm a hmotnost do 3 kg.

Kompaktní kovová konstrukce

Xiaomi vsadilo na kovové tělo, které by mělo zajistit dostatečnou stabilitu i odolnost. Stojánek je navržen tak, aby projektor po nastavení požadovaného úhlu spolehlivě držel na místě. Celková konstrukce je kompaktní a nepůsobí rušivě.

Xiaomi Projector Multi angle Stand pohled shora

Cena a dostupnost

Xiaomi Projector Multi-angle Stand je v Česku k dispozici za 599 Kč. Koupit jej můžete v autorizovaném e-shopu mistore.cz.

Vlastníte projektor Xiaomi? Pořídili byste si k němu tento stojánek?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

