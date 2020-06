Xiaomi představilo velmi šikovný a výkonný ventilátor. Stojí jenom tisícovku

Čínská společnost Xiaomi před pár hodinami ukázala nový kousek do rodiny chytrých domácích produktů Mijia (nově Xiaomi Smart Life). Je jím malý, ale velmi pracovitý ventilátor, který dokáže zpříjemnit letní pobyt v místnostech. Jeho zařazení do populární série chytrých produktů dává tušit, že bude propojitelný s mobilní aplikací Mijia. Jeho přednosti jsou ovšem hlavně hardwarové. Zajímavý je tím, že dokáže spolehlivě foukat vzduch až na vzdálenost deseti metrů a to při 120° otáčení vlevo a vpravo a 90° otáčení nahoru a dolů. Díky tomu zvládne pokrýt běžnou místnost o objemu osmnácti metrů krychlových za minutu. Nový Xiaomi Mijia ventilátor navíc vypadá celkem elegantně a potěší i cenou.

Firma ho na svém webu aktuálně prodává za 299 Yuanů, v přepočtu tedy za cca tisícovku. Předpokládáme, že stejná cena by se pak mohla objevit i v dalších e-shopech. Má klasické napájení ze zásuvky, ale skrze adaptér potřebuje pouze 12 voltů. Jeho celkový příkon je pouhých 24 wattů, což je také velmi pěkná vlastnost. Tento nový Xiaomi Mijia ventilátor váží pouze 2,3 kilogramu a rozměry jsou 322 x 333 x 225 milimetrů.

Hodil by se vám podobný pomocník?

Zdroj: Gizmo