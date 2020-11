Xiaomi představilo nový chytrý zámek Mijia Smart Door Lock Pro

Čínská firma Xiaomi v listopadu představila nové bezpečnostní zařízení do rodiny chytré domácnosti pod značkou Mijia. Jde o dveřní zámek Smart Door Lock Pro, který kromě velkého množství možností odemykání nebo zabezpečení zaujme hlavně přítomnostní dvou kamer. Úkolem jedné je pořizovat záznamy a poskytovat živý náhled, druhá zase slouží k rozpoznávání tváří. Xiaomi představilo zámek Mijia Smart Door Lock Pro 4. listopadu a před pár dny jej začal nabízet server jd.com. Cena pro čínský trh aktuálně činí 1599 Yuanů, tedy cca 5 400 Kč. U více známých obchodů s dopravou do Evropy, se dá Xiaomi Mijia Smart Door Lock Pro koupit za cca 6 400 Kč. Do redakce jsme jeden kousek rovnou objednali a brzo ses vámi podělíme o první dojmy.

Kromě možnosti záznamu, detekce osob a pozorovacího 160° úhlu patří mezi zajímavé vlastnosti také oboustranná zvuková komunikace (interkom), spouštění poplachu nebo sedm metod pro odemykání. Jde provést pomocí klíče, NFC, hesla, otisku prstu, vzdáleného hesla, Bluetooth a prostřednictvím Apple HomeKit. Baterie by měla v zámku vydržet asi tři až čtyři měsíce, nicméně je možné ji kvůli nabíjení vyndat. Xiaomi zatím představilo nový Mijia Smart Door Lock Pro pouze na svém domácím trhu, ale snad by měl být brzy dostupný globálně. Montáž chytrého zámku by měla být relativně snadná a neměla by se výrazně lišit od předešlého modelu, jak ukazuje video.

Xiaomi Smart Door Lock Pro

Jak si představujete chytré odemykání vy?

Zdroj: Gizmo