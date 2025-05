Xiaomi představilo ultra tenkou magnetickou powerbanku s bezdrátovým nabíjením a 5 000 mAh!

Xiaomi si dává záležet na tom, aby i běžné příslušenství mělo styl i funkčnost – a nová 5000mAh Magnetic Ultra-Slim Power Bank to dokazuje naplno. Nabízí kombinaci kompaktního těla, silného magnetu a bezdrátového i kabelového nabíjení. Zajímavá je pak i její tloušťka, která pravděpodobně přispívá k nepříliš velké kapacitě powerbanky, a to 8,7 mm.

Co se nadále týká konstrukce, zařízení má hliníkové tělo s matným pískováním a hranami zbroušenými do „diamantového“ tvaru. Magnetická strana je sklolaminátová a texturovaná, a k její skladnosti pak přispívá i váha pouhých 120 g.

Nabízí až 22,5 W přes USB-C a bezdrátově 15 W. To pro běžnou většinu Android telefonů, tabletů a dalších zařízení znamená poměrně rychlé nabíjení v mezích standardu. Pro iPhony s MagSafe (pevným magnetickým uchycením) má pak speciální režim 7,5 W, což by mělo zaručit stabilní a bezpečné bezdrátové nabíjení bez přehřívání nebo výpadků.

Vysoká energetická hustota powerbanky 734 Wh/L také znamená, že i když je malá, dokáže vydržet důstojně dlouho. Po 300 nabíjecích cyklech, což je zhruba necelý rok každodenního používání, by si měla stále uchovat 80 % původní kapacity.

Dostupnost Xiaomi powerbanky a její využití

Powerbanka je nabízena celkem ve čtyřech barvách, a to v modré, fialové a zlaté. V tuto chvíli je ale záležitostí čistě čínského trhu za 169 jüanů, což je v přepočtu 514 Kč.

Celkově se jedná spíše o nenáročný, ale věrný doplněk navržený spíše pro každodenní nošení nebo cestování, a to i v rámci skutečnosti, že byla powerbanka navržena v souladu s leteckými předpisy, které omezují množství energie, které si lze vzít na palubu letadla. Většina aerolinek v tuto chvíli dovoluje powerbanky do 100 Wh bez nutnosti povolení, a tak je tato powerbanka s 19,35 Wh naprosto bezproblémová.

Přestože je kapacita 5 000 mAh pro powerbanku dnes poněkud pod průměrem, pokud je vaší prioritou co nejvíce energie za co nejnižší cenu, mohla by pro vás tato powerbanka být solidní volbou – tedy za předpokladu, že se někdy dostane na globální trh.

Padla vám tato powerbanka do oka?

Zdroj: GizmoChina