Zaběhejte si a vyhrajte televizi. Závod Xiaomi POP Run poprvé míří do Česka, my běžíme také Hlavní stránka Články Běžecký závod Xiaomi POP Run vůbec poprvé míří do České republiky Uskuteční se v sobotu 29. srpna v pražské Stromovce Součástí startovního setu je chytrý náramek, Svět Androida poběží také Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Pro spojování technologií se zdravým životním stylem jsme ve Světě Androida měli vášeň odjakživa. Právě proto nás těší, že vás společně se Xiaomi můžeme pozvat na běžecký závod Xiaomi POP Run, který se v sobotu 29. srpna vůbec poprvé uskuteční v České republice. Pražská Stromovka nabídne skvělou příležitost pro to, aby každý z nás udělal něco pro své tělo, a na holešovickém výstavišti se v Xiaomi Experience Centru půjde naživo seznámit s kompletním portfoliem chytrých produktů značky. Na každého běžce bude čekat chytrý náramek v hodnotě 599 Kč, nejlepší závodníci si pak rozdělí elektroniku v celkové hodnotě 133 000 Kč. Svět Androida poběží také, registrace je otevřená již nyní. Veškeré detaily najdete na poprunprague.com. Letos poprvé v Česku, poběží se ve Stromovce Startovné se vám vrátí, domů si navíc můžete odnést televizi Událost je vhodná nejen pro běžce – vemte klidně celou rodinu Náramek za 599 Kč toho umí spoustu Svět Androida poběží také Letos poprvé v Česku, poběží se ve Stromovce Xiaomi už se závodem POP Run v minulosti zavítalo do 16 různých zemí světa. Akce pořádaná od roku 2018 se konala například v Paříži, Mexiku, Vietnamu nebo Singapuru a letos vůbec poprvé míří do České republiky. Xiaomi POP Run ve Vietnamu Prostředí pražské Stromovky je navíc pro běžecké závody přívětivé, a to nejen díky přirozenému stínu od vzrostlých stromů, ale také tím, že závodníci nasbírají pouze minimální převýšení. ZAREGISTROVAT SE NA ZÁVOD Startovné se vám vrátí, domů si navíc můžete odnést televizi Xiaomi POP Run osloví začínající i zkušenější běžce. V rámci závodu je totiž možné absolvovat buď 5km, anebo 10km trať. Registrace bez ohledu na zvolenou délku stojí 699 Kč, částka se vám ale v podstatě vrátí ihned po vyzvednutí závodního balíčku. Ten totiž kromě startovního čísla obsahuje sportovní náramek Xiaomi Smart Band 9 Active v hodnotě 599 Kč, unikátní závodní tričko, pitný režim na trati i v cíli a po doběhu také medaili a ručník. Startovní set Xiaomi POP Run (ilustrační obrázek) Pokud se vám navíc podaří probojovat se mezi TOP nejlepší běžce, odnesete si domů fantastické ceny. Na vítěze 5km závodu čeká 55” Mini LED televize, pro prvního v cíli v případě 10km závodu je pak nachystaný hodnotnější 65” model. Další nejrychlejší finalisté se mohou těšit na pokročilou nositelnou elektroniku – například nové chytré hodinky Xiaomi Watch 5 s Wear OS a skvělou výdrží nebo otevřená sluchátka Xiaomi OpenWear Stereo Pro, která jsou ideální pro sportování ve městě. Muži a ženy budou vyhlášeni zvlášť. Událost je vhodná nejen pro běžce – vemte klidně celou rodinu Ačkoliv se akce soustředí primárně na běžce, část nebo celou trasu lze samozřejmě bez obav projít jen svižnou chůzí. Jde hlavně o to si událost vychutnat, dopřát si trochu pohybu a překonat vlastní limity. Pokud se POP Runu sami zúčastníte, rovněž se nemusíte bát s sebou vzít celou rodinu. Registrovat se sice mohou jen osoby starší 18 let, ale úplně každý si kromě jedinečné atmosféry při fandění bude moct užít také kompletní portfolio produktů Xiaomi ve zmíněném Experience Centrum přímo na nedalekém holešovickém výstavišti. Půjde o výbornou šanci, jak se seznámit nejen s nadupanými chytrými telefony, ale také širokou škálou příslušenství, televizory nebo inteligentními domácími spotřebiči. Pokud vás zaujalo některé ze zařízení, o kterém jsme na webu psali nebo jej testovali, existuje vysoká šance, že se s ním na místě budete moct sami seznámit. Showroom bude otevřen od 11:00, tedy s dostatečným předstihem před startem prvního závodu – na 5km trase se totiž startuje ve 14:00. ZÚČASTNIT SE ZÁVODU Náramek za 599 Kč toho umí spoustu Nejhodnotnější je samozřejmě zážitek, který si odnesete díky svému startovnímu číslu, ale hned po něm je bezesporu nejlákavější součástí balíčku chytrý náramek za 599 Kč. Můžeme vás však ujistit, že Xiaomi Smart Band 9 Active není navzdory ceně jen nekvalitní kus plastu, nýbrž praktický pomocník, který představuje super vstupenku do světa nositelné elektroniky. Náramek je vybaven 1,47” barevným displejem, který si můžete přizpůsobit nejrůznějšími ciferníky. Výhodou je 60Hz obnovovací frekvence, díky níž na vás budou veškeré animace a přechody mezi různými částmi rozhraní působit plynule. Hlavním tahákem jsou bezesporu funkce pro sledování zdraví a sportovní aktivity. Kromě měření vašeho běžeckého výkonu náramek dovede podrobně monitorovat váš spánek nebo kontrolovat hladinu stresu. Potěší, že při intenzivním používání vydrží na jedno nabití až 9 dní, takže se nemusíte neustále starat o dobíjení. Svět Androida poběží také V redakci Světa Androida nás podobné události vždy těšily a v minulosti jsme spoustu akcí i sami pořádali. Závodu Xiaomi POP Run se zúčastníme také – nejen proto, abychom na chvíli odsedli od počítače a zlepšili si kondičku, ale také abychom se mohli potkat s vámi, čtenáři. Těší nás, že se jako komunita budeme moct po delší době sejít naživo a pobavit se nejen o mobilech. POBĚŽÍM XIAOMI POP RUN Zúčastníte se závodu Xiaomi POP Run? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024