POCO X7 vs POCO X7 Pro: Rozdíly v designu, výkonu i ceně

Reklama

Začátkem letoška se na český trh dostala dvojice modelů řady POCO X7, které se do střední třídy snaží přinést pořádnou dávku výkonu za poměrně nízkou částku. Oba se vejdou do 10 tisíc Kč a od sebe navzájem se (v základních verzích) cenově liší o plus minus tři tisíce korun. Rozdílů mezi oběma telefony je možná víc, než byste si představovali, tak si je pojďme společně rozebrat.

Tabulka specifikací

Specifikace POCO X7 POCO X7 Pro Procesor Dimensity 7300-Ultra

4nm výrobní proces

Osmijádrový procesor, až 2,5 GHz

Mali-G615 MC2 Dimensity 8400-Ultra

4nm výrobní proces

Osmijádrový CPU, až 3,25 GHz

Mali-G720 Paměť a úložiště 8 + 256 GB, 12 + 512 GB

LPDDR4X + UFS 2.2 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB

LPDDR5X + UFS 4.0 Displej 6,67″ CrystalRes AMOLED

Rozlišení: 2712 × 1220 (1,5K)

Obnovovací frekvence: až 120 Hz

Jas: 500 nitů (typ.), 1200 nitů (HBM), 3000 nitů (max.)

Corning Gorilla Glass Victus 2 6,67″ CrystalRes AMOLED

Rozlišení: 2712 × 1220 (1,5K)

Obnovovací frekvence: až 120 Hz

Jas: 700 nitů (typ.), 1400 nitů (HBM), 3200 nitů (max.)

Corning Gorilla Glass 7i Rozměry a hmotnost 162,33 × 74,42 × 8,4 mm

185,5 g (plast) / 190 g (PU) 160,75 × 75,24 × 8,29 mm

195 g (plast) / 198 g (PU) Hlavní fotoaparát 50 Mpx hlavní s OIS (f/1,5)

8 Mpx ultraširokoúhlý (f/2,2)

2 Mpx makro (f/2,4)

Video: 4K při 24/30 fps 50 Mpx hlavní s OIS (f/1,5)

8 Mpx ultraširokoúhlý (f/2,2)

Video: 4K při 24/30/60 fps Přední fotoaparát 20 Mpx (f/2,2)

Video: 1080p při 30/60 fps 20 Mpx (f/2,2)

Video: 1080p při 30 fps Baterie a nabíjení 5 110 mAh

45W turbo nabíjení 6 000 mAh

90W nabíjení HyperCharge Odolnost IP68 IP68 Operační systém Xiaomi HyperOS Xiaomi HyperOS 2 Konektivita 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 (802.11ax), NFC Zvuk Stereo reproduktory

Dolby Atmos Stereo reproduktory

Dolby Atmos

Hi-Res Audio & Hi-Res Audio Wireless Zabezpečení Snímač otisků prstů v displeji

Odemykání obličejem s AI Snímač otisků prstů v displeji

Odemykání obličejem s AI

Design a konstrukční zpracování

Když byste postavili POCO X7 a POCO X7 Pro vedle sebe, pravděpodobně byste neřekli, že jde o sourozence. Oba telefony se totiž od sebe na první pohled výrazně liší. Zatímco levnější model přichází s oblými bočními hranami a zahnutým displejem, dražší verze dostala kompletně rovný panel a ploché hrany. Ještě výraznější je pak odlišnost ve fotomodulu na zadní straně: standardní X7 disponuje velkým kruhovým ostrůvkem, který je umístěn veprostřed horní části zad, varianta Pro má daleko méně nápadný vertikální ostrůvek nacházející se v levém horním rohu.

Jak POCO X7, tak i jeho vylepšeného brášku jsem měl možnost testovat v prémiové černo-žluté variantě. Zadní stranu obou modelů tvoří umělá kůže, která spolu se zlatými prvky kolem objektivů navozuje luxusní dojem. O něco prémiověji na mě paradoxně působil levnější z dvojice, a to především kvůli konstrukci z lesklého plastu, jež se pocitově velmi podobá kovu. Kdyby logo značky nezabíralo tolik prostoru na zádech, šlo by o velmi elegantní zařízení.

Displej

Jak POCO X7, tak i POCO X7 Pro disponují velmi dobrým AMOLED panelem. Hlavní rozdíl tkví v již zmíněném zanuhtí v případě levnějšího modelu, od něhož dnes dává většina výrobců ruce pryč. Osobně se tomu ani příliš nedivím – telefon s ním sice možná vypadá pěkně, ale v praxi se mi několikrát podařilo vyvolat akci nechtěným dotykem na boku.

Po stránce specifikací jsou na tom obrazovky obou smartphonů skvěle a vzájemně se od sebe téměř neliší. Panel je v každém případě 6,67” velký a pracuje s rozlišením až 1220×2712 pixelů či maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Nejvyšší jas činí u modelu X7 až 3 000 nitů, kdežto X7 Pro tuto hodnotu posouvá na 3 200 nitů (ne že by byl při běžném používání rozdíl nějak znatelný). Zajímavé nicméně je, že levnější model nasadil kvalitnější ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, které můžeme znát z vlajkových lodí.

Výkon

Ani u jednoho z modelů se výrobce netají tím, že se soustředil primárně na poskytnutí co nejvyššího výkonu. U POCO X7 Pro mi síla čipsetu MediaTek Dimensity 8400 Ultra doslova vyrazila dech, což jsem jasně naznačil v dříve publikované recenzi. Při hraní vše na výbornou a benchmarky ukazují fantastické výsledky zejména s ohledem na rychlost GPU.

POCO X7 je papírově o poznání pomalejší. Zatímco jeho dražší sourozenec v AnTuTu vykouzlí bezmála 1 700 000 bodů, levnější model přináší skóre přibližně 700 000 bodů. Rozdíl poznáte i při samotném hraní, i když propad výkonu zdaleka není tak signifikantní, jako byste si mohli představit na základě zátěžových testů. Diablo Immortal mi opravdu nejelo tak plynule jako na POCO X7 Pro, a to zejména v obsáhlejších scénách se spoustou kouzel a mnoha nepřátelskými stvůrami, ale když nebudete hrát s nejvyššími detaily, telefonu ulevíte a na výkon si stěžovat nebudete.

POCO X7 (AnTuTu) POCO X7 Pro (AnTuTu)

Výdrž baterie a rychlost nabíjení

Další kompromisy dělá základní model v oblasti baterie. POCO X7 Pro letos překvapilo 6 000mAh kapacitou a 90W výkonem nabíjení, s nímž telefon dosáhne na 100 % kapacity po dobíjení z nuly během cca 45 minut. U levnějšího X7 se každopádně budete muset spokojit s 5 110mAh baterií a dvakrát pomalejším dobíjením.

A zda mě trápí více úbytek kapacity, nebo snížení výkonu při nabíjení? Výdrž je sice u POCO X7 pochopitelně trochu slabší, ale při běžném fungování jsem nepoznal tak dramatický rozdíl. Zato 90W nabíjení, s nímž má smysl připojit telefon k nabíječce i na pouhých 5 minut, mi doopravdy scházelo.

Systém

S trochu zvláštním rozhodnutím Xiaomi se setkáváme na poli systému. Jeden by čekal, že když jsou telefony prodávány pod stejnou řadou, budou vybaveny tou stejnou verzí Androidu a nadstavby, avšak v případě rodinky POCO X7 je opak pravdou. Novým Androidem 15 a prostředím HyperOS 2 se totiž pyšní pouze dražší model, zatímco ten levnější vám dorazí s Androidem 14 a starší verzí HyperOS.

V čem přesně je problém? Když pomineme fakt, že si zbytečně „vyplýtváte“ jeden rok podpory, je původní HyperOS citelně hůř optimalizovaný než jeho předchůdce. POCO X7 je sice svižné, ale se záseky u animací se setkáte mnohem častěji než u POCO X7 Pro.

POCO X7 Pro (HyperOS 2) POCO X7 Pro (HyperOS 2) POCO X7 Pro (HyperOS 2) POCO X7 Pro (HyperOS 2)

U levnějšího modelu taktéž nenarazíte na užitečné AI funkce v systémových aplikacích. POCO X7 Pro je kupříkladu schopno udělat souhrn informací v Poznámkách nebo vytvořit přepis nahrávky v Záznamníku, a to vše v naší mateřštině. Zda se POCO X7 těchto vychytávek dočká po aktualizaci na HyperOS 2, není jasné.

Fotoaparáty

Chcete-li vydat extra výkonný telefon za super cenu, někde musíte ušetřit. Nikoho proto asi nepřekvapí, když řeknu, že fotoaparáty obou modelů POCO X7 jsou přinejlepším průměrné. Hlavní objektiv s rozlišením 50 Mpx, optickou stabilizací a clonou f/1,5 poskytuje za dobrého osvětlení slušné výsledky, ale samozřejmě nemůžete očekávat vlajkovou kvalitu. 8Mpx ultra širokoúhlá kamera, kterou disponují oba modely, je ale spíše do počtu. Snímky pořízené s ní jsou méně detailní a barevná nekonzistence je výrazná až příliš. V noci pak oba fotoaparáty ztrácí na detailnosti a příliš si neporadí s rozmazáním pohybu.

POCO X7 Pro (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 Pro (hlavní objektiv) POCO X7 Pro (2x výřez) POCO X7 Pro (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 Pro (hlavní objektiv) POCO X7 Pro (2x výřez) POCO X7 Pro (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 Pro (hlavní objektiv) POCO X7 Pro (2x výřez) POCO X7 Pro (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 Pro (hlavní objektiv) POCO X7 Pro (2x výřez) POCO X7 Pro (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 Pro (hlavní objektiv) POCO X7 Pro (2x výřez)

POCO X7 (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 (hlavní objektiv) POCO X7 (2x výřez) POCO X7 (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 (hlavní objektiv) POCO X7 (2x výřez) POCO X7 (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 (hlavní objektiv) POCO X7 (2x výřez) POCO X7 (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 (hlavní objektiv) POCO X7 (2x výřez) POCO X7 (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 (hlavní objektiv) POCO X7 (2x výřez)

POCO X7 má navíc i 2Mpx makro objektiv, který je ale de facto zbytečný. U dražšího modelu naopak oceníte možnost nahrávat videa v rozlišení 4K při 60 FPS (levnější umí jen 4K@30FPS) nebo rychlejší závěrku. Také potěší celkově lepší optimalizace aplikace Fotoaparát.

Cena a dostupnost

POCO X7 lze v Česku pořídit za 6 290 Kč ve verzi 8/256GB či 7 190 Kč v konfiguraci 12/512GB. POCO X7 Pro v jediné variantě 12/512GB vychází na 8 990 Kč.

Závěr

Jednoznačně rozhodnout, který model jsem si oblíbil více, překvapivě není tak lehké, jak se může zdát. Jasně, POCO X7 Pro nabídne vyšší výkon, lepší výdrž a novější software, ale zase se v ruce nedrží tak příjemně a cenově vychází dráž. Také haptická odezva se mi u levnějšího modelu zdála paradoxně lepší.

Každopádně: Pokud si můžete investici do modelu POCO X7 Pro dovolit a stejně jste tím typem uživatele, který telefon nosí v ochranném pouzdrem, pak zřejmě neexistuje mnoho důvodů, proč byste se měli rozhodnout pro levnější kousek. Základní X7 je ale rozhodně velmi dobrou volbou pro všechny, kteří si přejí dostat solidní výkon za pár kaček.

Který z modelů byste si vybrali vy?

Za zapůjčení obou telefonů děkujeme společnosti Xiaomi