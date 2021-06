Existence Xiaomi POCO X3 GT potvrzena. O jaký mobil půjde?

Populární série mobilů Xiaomi POCO bude oficiálně rozšířena o nový model. Díky zmínce v základní foto aplikaci nadstavby MIUI a nyní i certifikaci u indonéských úřadů máme potvrzeno, že se na trh chystá varianta Xiaomi POCO X3 GT. Tyto dva konkrétní zdroje kromě samotného jména nic extra dalšího neodhalují, ale s určením parametrů podle všeho nebude velký problém. Čínská firma údajně zase sáhne po možnosti vyslat na různé trhy stejný telefon pod různými názvy. V tomto případě má být nový POCO model ve skutečnosti mobilem Redmi Note 10 Pro 5G (v čínské variantě) pro některé zahraniční trhy.

Pokud se toto spojení potvrdí, novinka s modelovým označením 21061110AG nabídne například procesor MediaTek Dimensity 1100, 120Hz displej, 64megapixelový hlavní foťák nebo 5000mAh baterii. Mělo by jít o globálně dostupný mobil, ale primárně se teď mluví o Indii. Ve stejné zemi by se měl co nevidět začít kromě Xiaomi POCO X3 GT prodávat i Xiaomi POCO F3 GT, což zase bude přejmenované Redmi K40.

Jak dobře se vyznáte v současném značení Xiaomi mobilů?

Zdroj: MSP