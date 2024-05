První POCO tablet má být král zábavy. Oslní velkým displejem

Už pár měsíců se spekuluje, že značka POCO, spadající pod čínský technologický kolos Xiaomi, představí svůj první tablet. Nejprve se předpokládalo, že půjde o přeznačený Redmi Pad Pro, avšak poté, co se potvrdila globální dostupnost tohoto atraktivního stroje, mnozí začali nad existencí POCO tabletu pochybovat. Teď už ale k jakékoli skepsi není důvod.

Ve čtvrtek 23. května hodlá POCO představit vyhlížené smartphony F6 a F6 Pro a dnes ráno značka na sociální síti X potvrdila, že se spolu s nimi odhalí také tablet POCO Pad.

Introducing the first-ever #POCOPad

Your gateway to an immersive world of movies, and games. With its stunning large display, every moment on screen is a spectacle to behold!

POCO Pad – Big display for Bigger plays 🎬

📅May 23, 2024 | 15:00 GMT+4 pic.twitter.com/KW0eEQvt6Q

— POCO (@POCOGlobal) May 20, 2024