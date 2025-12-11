Plynulý a plný funkcí. Otestoval jsem HyperOS 3 na POCO F8 Pro a tohle jsou mé dojmy Hlavní stránka Články Xiaomi v září globálně představilo systém HyperOS 3 spolu s modely Xiaomi 15T Mnou testované POCO F8 Pro nabízí tuto nadstavbu s Androidem 16 už po vybalení Zaujala mě plynulost, široká škála možností personalizace a praktický HyperIsland Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.12.2025 10:00 3 komentáře 3 Za jednu z předností modelu POCO F8 Pro, který jsem během posledních týdnů testoval a o své dojmy z něj jsem se s vámi podělil zkraje týdne, se nebojím považovat nadstavbu HyperOS 3. Ta se globálně poprvé ukázala v září spolu s řadou Xiaomi 15T, i když ani jeden z modelů ji hnedka po vydání nenabízel – dostala se na ně až později prostřednictvím aktualizace. Modely řady POCO F8 nicméně HyperOS 3 postavený na Androidu 16 nabízejí hned po vybalení z krabičky. Podívejme se společně, čím vším je systém zajímavý a jak jsem s ním byl spokojen při každodenním používání. Rychlost a optimalizace: Xiaomi učinilo obrovský posun Pamatuji si, že první verze HyperOS (těsně po rebrandu z MIUI) měly své mouchy a šlo z nich cítit, že by jim ještě trocha optimalizace neuškodila. Už HyperOS 2 byl každopádně mnohem plynulejší a v případě HyperOS 3 se co do optimalizace chyby hledají opravdu těžko. Aplikace se otevírají rychle a se záseky jsem se setkal maximálně po prvním spuštění telefonu, kdy se stále dokončovala řada nastavení. Je také znát, že Xiaomi neustále pracuje na animacích, které jsou krásně plynulé a setkáte se s nimi na každém rohu. I systémové appky působí díky vyladěným animacím svižně a lépe se tak s nimi pracuje. HyperIsland: skvěle vypadající a praktický Jednu z nejvýraznějších novinek nadstavby HyperOS 3 představuje HyperIsland. Je sice evidentní, že se Xiaomi inspirovalo funkcí Dynamic Island od Applu, ale mohu říct, že se rozhodně nejedná o nějakou neschopnou náhražku – v praxi jsem si naopak interaktivní ostrůvek tvořící se okolo selfie kamery velmi oblíbil. Osobně jsem s HyperIslandem nejčastěji přišel do kontaktu při přehrávání hudby a nezáleželo přitom, zda jsem využíval YouTube Music, Soundcloud nebo Google Files s lokálními audio soubory. Přední fotoaparát pokaždé obklopila malá pilulka s náhledem alba a pohyblivou vlnkou, která mi po rozkliknutí ihned zpřístupnila rozhraní přehrávače s možnostmi pozastavení skladby, přeskočení na předchozí/návrat k další písničce i časovou osu, s níž bylo možné přejít do konkrétního bodu stopy. Výborně HyperIsland funguje také s mnoha systémovými aplikacemi, jako jsou Hodiny, Kalendář nebo Záznamník. Ukáže se také, když telefon připojíte k nabíječce nebo když zapnete svítilnu. Pakliže současně spustíte více těchto procesů, ostrůvek na to zareaguje a umožní vám mezi nimi snadno přepínat. Za mě je tedy HyperIsland jednoznačně nejzajímavější novinkou v HyperOS 3. Moderní, přizpůsobitelné rozhraní HyperOS 3 dozajista potěší i uživatele, kteří mají rádi věci pod kontrolou. Prostředí systému je totiž velmi dobře přizpůsobitelné a všechny nejdůležitější nástroje Xiaomi sdružuje do jedné společné sekce v Nastavení. Na HyperOS se mi líbí zejména přístup k zamykací obrazovce. Xiaomi vám totiž nabídne sadu různorodých motivů, které lze buď ihned aplikovat, anebo si je můžete doupravit. Největší roli v takovém případě styl hodin, kterých nadstavba nabízí spoustu. Zvolit si dokonce můžete i tloušťku či barvu písma. Zajímavé jsou také dynamické tapety vygenerované umělou inteligencí. Pokud telefonu poskytnete obrázek, odešle jej na server za účelem analýzy a po pár minutách vám z něj udělá pohyblivou tapetu. Tímto způsobem jsem třeba roztočil dětský kolotoč, který jsem vyfotil na olomouckém náměstí. HyperOS 3 mi velmi vyhovuje i designem kontrolního centra. Faktem je, že se velmi podobá tomu, které najdete uvnitř iOS – i zde se Xiaomi zřejmě inspirovalo Applem. Rozvržením a zpracováním jednotlivých prvků působí moderně a třešničkou na dortu je efekt rozmazání pozadí. Navíc je i praktické, velmi dobře se mi s ním ovládá hudba nebo jas. Hromada AI funkcí podporujících češtinu V souvislosti s AI funkcemi integrovanými do chytrých zařízení často kritizujeme absenci češtiny. Už HyperOS 2 nicméně loni překvapil pestrou paletou vychytávek, s nimiž si díky podpoře naší mateřštiny poradí i uživatelé bez znalostí angličtiny. AI asistenta tak naleznete třeba v Poznámkách, kde vám pomůže nejen s psaním a rozšířením textu, ale také s kontrolou pravopisu a gramatiky. Uvnitř Záznamníku pak zase dovede identifikovat jednotlivé mluvčí a vytvořit přepis toho, co na nahrávce říkali. Máte-li problém s porozuměním cizojazyčným on-line videím, nabízí se použití automaticky generovaných titulků (jen občas možná budete muset obsah trochu zpomalit, aby AI stíhala mluvčího). V HyperOS 3 u telefonu POCO F8 Pro samozřejmě nechybí integrace umělé inteligence Gemini od Googlu nebo praktická vychytávka Circle to Search, která umožňuje vyhledávání objektů na obrazovce jejich zakroužkováním. Propojitelnost aneb když máte více produktů Xiaomi Pokud od Xiaomi vlastníte i další zařízení, anebo si je plánujete pořídit, určitě oceníte sadu nástrojů Propojitelnost. Najdete ji v Nastavení a poté, co automaticky identifikuje okolní zařízení přihlášená ke stejnému účtu Xiaomi, vám umožní třeba ovládání telefonu z obrazovky tabletu, sdílení obsahu ve schránce anebo synchronizaci hovorů. Xiaomi se s HyperOS 3 očividně snaží vytvořit komplexní ekosystém, který bude propojovat jednotlivá zařízení a uživatelům tak usnadní jejich používání. Řady zajímavých funkcí bychom se mohli dočkat, až k nám Xiaomi jednou přiveze své elektromobily. HyperOS se ubírá velmi dobrým směrem Zatímco dříve jsem nadstavbu telefonů Xiaomi příliš nemusel, nyní mi svým designem, optimalizací a zajímavými funkcemi poměrně vyhovuje (i když za prostředí Pixelů bych ji pořád nevyměnil). HyperOS se zkrátka ubírá velmi dobrým směrem snad ve všech možných aspektech. Prémiovost každopádně stále narušuje bloatware. U dražších zařízení nechci mít předinstalovaný Amazon nebo AliExpress a už vůbec neholduju oznámením týkajícím se her, které si mohu stáhnout prostřednictvím služby App Mall. Pro Xiaomi zřejmě není výhodné zbavit se reklam z ekonomických důvodů, ale očima uživatele jde o trn v patě. Jakou zkušenost máte s HyperOS vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář HyperOS nadstavba POCO F8 Xiaomi