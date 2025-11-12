Dva oblíbené telefony POCO dostávají HyperOS 3! Nemáte jeden z nich? Hlavní stránka Zprávičky Poco F7 Pro a F6 Pro mají podle posledních zpráv dostat stabilní HyperOS 3 s Androidem 16 už v nejbližších týdnech Globální verze aktualizace nese označení OS3.0.1.0.WNKMIXM (F6 Pro) a OS3.0.2.0.WOKMIXM (F7 Pro) Po jejich vydání se má Xiaomi zaměřit na základní modely F6 a F7 a také na řadu X7 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Společnost Xiaomi se chystá rozšířit dostupnost svého nejnovějšího HyperOS 3 postaveného na Androidu 16. Po aktualizaci pro vlajkové telefony řad Xiaomi 15 a 15T teď míří na dvojici oblíbených modelů z řady Poco – F7 Pro a F6 Pro. Obě zařízení už mají podle webu XiaomiTime připravenou stabilní globální verzi systému, která by měla být vydána v nejbližších dnech. HyperOS 3: rychlejší, čistší a více „AI“ Nová verze systému přináší nejen základ Androidu 16, ale také úpravy typické pro Xiaomi. HyperOS 3 má být podle výrobce rychlejší při spouštění aplikací, šetrnější k paměti a především více propojený s ekosystémem – od chytrých hodinek až po domácí zařízení. Přibyly i funkce s podporou umělé inteligence (AI Preview, AI Erase, chytré přepisy a překlady), které se postupně rozšiřují z modelů Xiaomi 15 i do dalších zařízení. Které modely už HyperOS 3 dostaly Xiaomi zatím uvolnilo aktualizaci pro několik zařízení: Xiaomi 15 a Xiaomi 15T (včetně Pro a Ultra variant) Poco F7 Ultra Xiaomi Pad 7 Pro Podle plánu má do konce roku 2025 dostat HyperOS 3 více než tucet zařízení. Následovat by měly právě Poco F7 Pro a F6 Pro, později pak jejich základní varianty bez přídomku Pro a řada Poco X7. Co přinese Android 16 na telefonech Poco Kromě designových úprav a optimalizací přidá HyperOS 3 nové AI režimy fotoaparátu, lepší notifikační panel s možností rychlých akcí a vylepšenou bezpečnost dat. Xiaomi také zapracovalo na kompatibilitě s Wear OS a funkcemi sdílení mezi zařízeními v rámci ekosystému Mi Cloud. Samotné Poco F7 Pro a F6 Pro, které patří mezi nejvýkonnější modely ve své třídě (Snapdragon 8 Gen 3 / WQHD+ displeje), tak dostanou systém, který lépe využije jejich výkon a vylepší správu energie. První uživatelé z globální distribuce by měli update obdržet formou OTA během listopadu 2025. Už jste dostali update na HyperOS 3? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace HyperOS POCO Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.