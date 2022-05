Před pár dny nám do redakce dorazil velice zajímavý mobil POCO F4 GT, který byl představen na konci dubna. Jde v podstatě o přeznačené Redmi K50 Gaming, které se prodává v Číně. Tradičně se tedy můžete do naší recenze zapojit a ptát se na cokoliv, co vás ohledně tohoto modelu zajímá.

POCO F4 GT v redakci Svět Androida

Nejprve si ale pojďme o POCO F4 GT něco říct. Jedná se o telefon, který je zaměřený především na hráče a uživatele, kteří chtějí za solidní cenu nekompromisní výkon. Momentálně jde vůbec o nejlevnější mobil, který se může pochlubit čipem Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Dominantou přední strany je pak 6,67palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, přičemž mu nechybí ani podpora HDR10+.

Uprostřed se nachází průstřel s 20Mpx selfie kamerkou, na zadní stran pak nalezneme modul, ve kterém se nachází 64Mpx hlavní snímač, 8Mpx ultraširoký a 2Mpx makro kamerka. Je tedy vidět, že právě v oblasti foťáků Xiaomi šetřilo nejvíce. Jeho schopnosti ale máme v plánu samozřejmě rovněž otestovat.

Na pravém boku se pak nachází něco, na co nejsme u běžných mobilů zvyklí – vysouvací triggery, na které si můžete nadefinovat nejrůznější funkce ve hrách, jako je sprint nebo střelba. Výdrž má pod palcem 4700mAh baterie s podporou hned 120W nabíjení. Sympatické je, že se adaptér nachází přímo v balení. Sami jsme si říkali, proč je krabička tak těžká. Systémem je samozřejmě Android 12 s nadstavbou MIUI 13. V Česku POCO F4 GT momentálně vychází na 14 999 Kč.

Co vás zajímá ohledně POCO F4 GT?