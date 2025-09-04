POCO C85 dorazilo do Česka. Za necelé 3 tisíce dostanete obří baterii a 120Hz displej Hlavní stránka Zprávičky POCO C85 oficiálně vstupuje na český trh s cenou od 2 825 Kč Telefon kombinuje 6000mAh baterii s 6,9" displejem a 120Hz obnovovací frekvencí Jde o přeznačený model Redmi 15C, který k nám dorazil už během prázdnin Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Čínská značka POCO uvedla na český trh svůj nejnovější levný smartphone POCO C85. Novinka, která je ve skutečnosti přeznačeným modelem Redmi 15C představeným u nás ještě během prázdnin, nabízí zajímavou kombinaci velkého displeje a mimořádně kapacitní baterie. S cenou startující na 2 825 Kč míří na méně náročné zákazníky. Obří displej se 120Hz obnovovací frekvencí POCO C85 zaujme především svým 6,9palcovým IPS displejem, který patří k největším v této cenové kategorii. Panel nabízí adaptivní obnovovací frekvenci až 120 Hz, což zajistí plynulejší posouvání webu nebo prohlížení fotek. Xiaomi navíc vybavilo displej technologií Wet Touch 2.0, která umožňuje ovládání i mokrými nebo mastnými prsty. O ochranu zraku se stará trojice certifikací TÜV Rheinland – konkrétně jde o certifikáty Low Blue Light, Flicker Free a Circadian Friendly. Displej tak minimalizuje modré světlo a blikání, což ocení především ti, kteří tráví s telefonem hodně času. Výdrž na dva dny díky 6000mAh baterii Hlavním trumfem novinky je bezesporu 6 000mAh baterie, která podle výrobce zvládne až 22 hodin přehrávání videa nebo 82 hodin poslechu hudby. V běžném provozu by měl telefon vydržet přes dva dny na jedno nabití. Podpora 33W nabíjení pak doplní baterii na 50 % za pouhých 31 minut. Zajímavostí je funkce reverzního nabíjení, díky které může POCO C85 sloužit jako powerbanka pro nabíjení jiných zařízení. Xiaomi také slibuje, že baterie si zachová minimálně 80 % kapacity i po 1000 nabíjecích cyklech. MediaTek Helio G81-Ultra a paměťové varianty Pod kapotou tiká osmijádrový procesor MediaTek Helio G81-Ultra, který zvládne základní úkony, prohlížení webu nebo sledování videí. Pro náročnější aplikace a hry však výkon stačit nebude. Telefon se prodává v konfiguracích 4/128 GB nebo 6/128 GB, přičemž operační paměť lze virtuálně rozšířit až na 16 GB využitím části úložiště. Systém běží na Xiaomi HyperOS 2 postaveném na Androidu. Ten přináší podporu propojení s dalšími zařízeními Xiaomi včetně synchronizace hovorů nebo sdílené schránky. Nechybí ani integrace Google Gemini pro AI asistenci nebo funkce Circle to Search pro vyhledávání obsahu přímo na obrazovce. Dvojice fotoaparátů a odolnost IP64 Fotovýbava sestává z 50Mpx hlavního snímače doplněného o pomocný senzor. Xiaomi slibuje Ultra HD režim pro zachycení detailů a portrétní režim s rozmazáním pozadí. Pro selfie slouží 8Mpx přední kamera. Od telefonu této cenové kategorie však nelze čekat zázraky – fotoaparáty poslouží především pro dokumentační snímky za dobrého osvětlení. Mezi další výbavu patří boční čtečka otisků prstů integrovaná v zapínacím tlačítku, 3,5mm jack pro sluchátka nebo certifikace IP64 zajišťující základní odolnost proti prachu a stříkající vodě. Xiaomi také vylepšilo reproduktor, který nabízí o 200 % vyšší hlasitost oproti standardnímu nastavení. Pro koho je POCO C85 vhodné? POCO C85 míří především na nenáročné uživatele, kteří hledají telefon s velkým displejem a dlouhou výdrží za co nejnižší cenu. Hodí se jako první smartphone pro děti, záložní telefon nebo pro seniory, kteří ocení velký displej a jednoduché ovládání. S cenou od 2 825 Kč patří mezi nejdostupnější telefony s 120Hz displejem na našem trhu. Na druhou stranu je třeba počítat s omezeným výkonem procesoru, který nestačí na náročnější hry nebo aplikace. Fotoaparáty také nedosahují kvality dražších modelů a chybí podpora 5G sítí. Pro náročnější uživatele bude lepší volbou připlatit si za výkonnější modely jako POCO M7 nebo Redmi Note 14. Zaujalo vás POCO C85? Zdroje: Xiaomi, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon česko levný telefon POCO Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024