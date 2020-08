Vyzyvatel OnePlus Nord, Xiaomi Poco přijde se 120 Hz OLED panelem

Vyšší střední třída je pro výrobce telefonů stále zajímavějším segmentem. V posledních měsících se představilo několik telefonů z cenou od 9 do 14 tisíc korun, což je částka, kterou lidé utrácejí za telefony nejčastěji. Toho se snaží využít i Xiaomi, které chystá model Poco se 120 Hz OLED panelem.

Xiaomi Poco přijde se 120 Hz displejem

Mluvčí společnosti Poco sdílel na svém Twitter účtu několik informací, přičemž zmínil právě obnovovací frekvenci. Vzhledem k úspěchu telefonu Xiaomi Poco F2, který zaujme svou nízkou cenou a překvapivě použitým Snapdragonem 865, máme se rozhodně na co těšit. A to i přesto, že nadcházející telefon přijde se slabším čipsetem. A to hlavně kvůli displeji.

Co se týče specifikací, chystaný Poco by měl disponovat čipsetem Snapdragon 765G s podporou 5G, 6 či 8 GB RAM a 64 megapixelovým hlavním fotoaparátem. Pro rychlé dobití pak poslouží 33 W nabíjení. Nevíme jak vy, ale my jsme na telefon rozhodně zvědaví, protože tato řada je známá svým skvělým poměrem mezi cenou a výkonem. Když se tak koukáme na specifikace, bude chtít tento model vyzvat zřejmě hlavně OnePlus Nord.

