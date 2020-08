Nápad do šuplíku, nebo reálný záměr? Xiaomi má další patent k foťákům

Pokud jde o extravagantní patenty k teoterickým řešením různých součástí mobilu, jednou z nejaktivnějších a nejkreativnějších společností je čínské Xiaomi. A nebo se o nápadech této firmy prostě jen víc mluví a častěji unikají na veřejnost. Během celkem krátké doby tu máme další dokumenty popisující teoretické umístění fotoaparátů na mobilu. Tentokrát je v hlavní roli vysouvání a to hned tří senzorů. Šlo by primárně o zadní, ale pohodlně i o přední fotoaparáty. Strany se u zmíněného telefonu totiž nerozpoznávají úplně lehce. Má design podobný modelu Mi MIX Alpha a tedy displej obepnutý z obou stran. Patent se třemi výsuvnými fotoaparáty nepodalo přímo Xiaomi, ale spřátelená designerská firma Wingtech, která vytváří koncepty například i pro Huawei. S ohledem na vzhled telefonu je nepravděpodobné, že by v případě výroby nesl jinou značku než Xiaomi.

Nově zaregistrovaný nápad si můžete představit jako několikanásobně zvětšený výsuvný modul z mobilu Mi Note 9T Pro. Panel by měl podle výkresů obsahovat tři fotoaparáty a blesk. Patent dále ukazuje na celkem ostře designovaný mobil. Kromě displeje přehnutého přes jednu z hran moc oblých tvarů nemá. Společnost Wingtech údajně dodává Xiaomi zhruba tři čtvrtiny všech designových nápadů, takže výroba něčeho takového není úplně vyloučená. Stejně si ale myslíme, že tento patent se třemi výsuvnými fotoaparáty Xiaomi do reálné podoby nepřevede a půjde o nápad “do šuplíku”.

Co myslíte vy? Pustí se Xiaomi do toho?

Zdroj: LGD