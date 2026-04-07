Xiaomi odhalilo, kolik navíc platí za paměti. Ta částka vám vyrazí dech

Xiaomi za balíček 12 GB RAM a 512GB úložiště platí téměř čtyřnásobek loňské ceny Příplatek oproti prvnímu čtvrtletí 2025 činí v přepočtu okolo 5 000 Kč na jeden telefon Firma reaguje zdražením vybraných modelů v Číně, mezinárodní trhy zatím drží Jakub Kárník Publikováno: 7.4.2026 08:00 O tom, že globální investice do AI datacenter vysávají trh s paměťovými čipy, se mluví už delší dobu. Teď poprvé máme konkrétní čísla přímo od jednoho z největších výrobců smartphonů. Prezident Xiaomi Lu Weibing prozradil na čínské síti Weibo, kolik firma aktuálně připlácí za paměti – a jsou to částky, za které byste koupili celý levnější telefon. Paměti za cenu levnějšího telefonu Xiaomi zdražuje, ale kryje většinu nákladů samo Paměti za cenu levnějšího telefonu Podle Weibenga platí Xiaomi za kombinaci 12 GB RAM a 512GB úložiště o 1 500 jüanů (cca 4 700 Kč) víc než v prvním čtvrtletí loňského roku. To není celková cena – to je jen příplatek oproti situaci před rokem. Když to přepočítáme, loni Xiaomi za stejný balíček zaplatilo zhruba 1 600 Kč, zatímco dnes je to něco kolem 6 300 Kč. Téměř čtyřnásobný nárůst za dvanáct měsíců. Viníkem je především obrovská poptávka po paměťových modulech ze strany AI datacenter, která skupují kapacity výrobců čipů a tlačí ceny nahoru napříč celým odvětvím. Výrobci smartphonů tak soutěží o stejné zdroje jako technologičtí giganti budující infrastrukturu pro velké jazykové modely a další AI systémy. Xiaomi zdražuje, ale kryje většinu nákladů samo Firma na situaci reaguje prvními cenovými úpravami. Od 11. dubna zdraží v Číně model Redmi K90 Pro Max o 200 jüanů (necelých 700 Kč) a zruší probíhající akce na modely Redmi Turbo 5 a Turbo 5 Max. Pokud ale porovnáte zdražení se skutečným nárůstem nákladů, je zjevné, že Xiaomi většinu rozdílu polyká z vlastních marží. U řady Redmi, kde jsou marže tradičně nejnižší, to ale dlouhodobě udržitelné není. Zatím se změny týkají výhradně čínského trhu. Na evropských trzích včetně toho českého zatím ke zdražení nedošlo. Pokud ale ceny pamětí budou dál stoupat současným tempem, je otázkou spíš kdy než jestli se vyšší náklady promítnou i do cen telefonů u nás. A Xiaomi v tom rozhodně nebude samo – stejný problém řeší prakticky všichni výrobci Android smartphonů. Jste ochotní zaplatit za telefon víc kvůli dražším pamětem? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi