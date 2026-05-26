Xiaomi Pad 8 už stojí jen 7 tisíc! Za tuhle cenu těžko najdete lepší tablet s Androidem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Pad 8 (8/128 GB) je tenký 11,2" tablet s 3,2K displejem (3200 × 2136), 144 Hz a čipem Snapdragon 8s Gen 4 Na Heurece ho teď koupíte od 7 189 Kč – tedy pod zaváděcí cenou 8 999 Kč z března i výrazně pod doporučenou cenou 10 499 Kč Patří k nejdostupnějším tabletům s tímto rozlišením a 144Hz frekvencí v ČR – pozor ale, jde o IPS panel, ne OLED Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Chcete tablet s Androidem pod 10 tisíc, který bude skvělý pro zábavu a navíc si poradí i s multitaskingem při práci? Xiaomi Pad 8 v základní verzi 8/128 GB ale teď na Heurece najdete od 7 189 Kč, což je méně než zaváděcích 8 999 Kč z března a citelně pod doporučenou cenou 10 499 Kč. Pyšní se displejem se 144Hz frekvencí a velkou baterií. CHCI XIAOMI PAD 8 Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete tenký 11,2″ tablet s ostrým 3,2K displejem a 144 Hz na práci i zábavu za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, jestli vám stačí IPS panel (ne OLED), Wi-Fi bez SIM a to, že adaptér i pero či klávesnice se dokupují zvlášť.💡 Za cenu od 7 189 Kč jde o jeden z nejdostupnějších tabletů s tímto rozlišením a čipem Snapdragon 8s Gen 4 na trhu. Proč je Xiaomi Pad 8 zajímavý Xiaomi Pad 8 míří na lidi, kteří chtějí výkonný tablet na práci i zábavu, ale nechtějí dávat částky obvyklé u iPadů nebo vyšších řad Galaxy Tab. Za cenu od 7 189 Kč dostanete kombinaci, která se v této hladině objevuje málokdy: 3,2K rozlišení, 144Hz frekvenci a vlajkově laděný čip. Xiaomi navíc vsadilo na velmi tenké tělo (5,75 mm) a hmotnost 485 g, takže tablet snadno strčíte do tašky a unesete ho i při delším čtení nebo prohlížení dokumentů. Druhým argumentem je poměr stran 3:2 místo běžnějšího 16:10. Pro práci s dokumenty a tabulkami to znamená méně scrollování a více obsahu na obrazovce najednou, což ocení každý, kdo tablet nepoužívá jen na sledování videí. K tomu Xiaomi přidává nadstavbu HyperOS 3 s desktopovým režimem, rozdělenou obrazovkou a prohlížečem ve stylu počítače – tedy funkce, které z tabletu dělají použitelnější pracovní nástroj, než bývá u levnějších modelů zvykem. Displej a výkon: co dostanete za peníze Displej je 11,2palcový IPS panel s rozlišením 3200 × 2136 (3,2K), hustotou 345 ppi a maximálním jasem 800 nitů. Podporuje 12bitovou hloubku barev, DCI-P3 i Dolby Vision, takže obraz je ostrý a barevně bohatý. Buďte ale realističtí: jde o kvalitní IPS LCD, ne o OLED, takže nečekejte dokonale černou bez prosvítání ani nekonečný kontrast. Na čtení, práci i běžnou zábavu je to ale velmi dobrý panel, navíc s certifikacemi TÜV Rheinland pro ochranu zraku. OBJEDNAT V AKCI O výkon se stará Snapdragon 8s Gen 4 na 4nm procesu – Xiaomi u něj uvádí nárůst výkonu procesoru o 32 % a grafiky o 67 % oproti předchozímu Padu 7. V praxi to znamená, že multitasking, plynulé přehrávání i běžné hry zvládá bez zaváhání. Spolu s 8 GB RAM a 128 GB úložištěm jde o sestavu, která většině uživatelů na každodenní práci pohodlně stačí. Náročnější hráče nebo profesionály, kteří chtějí nejvyšší výkon, ale spíš nasměruje k dražší verzi Pad 8 Pro se Snapdragonem 8 Elite. Praktická stránka: výdrž, zvuk, příslušenství Baterie má kapacitu 9 200 mAh a Xiaomi u ní uvádí zhruba 17,5 hodiny přehrávání videa nebo přes 13 hodin online schůzek – na celodenní provoz tedy stačí. Nabíjení jde rychlostí 45 W, ovšem pozor: v balení není napájecí adaptér, jen kabel, takže pokud nemáte doma výkonnější nabíječku, počítejte s drobným příplatkem. O zvuk se stará čtveřice reproduktorů s Dolby Atmos, která na sledování seriálů i videohovory bohatě dostačuje. Z hlediska konektivity je důležité vědět, že jde o čistě Wi-Fi model bez podpory SIM ani eSIM – na cesty mimo signál Wi-Fi tedy budete potřebovat hotspot z telefonu. Tablet podporuje aktivní stylus Xiaomi Focus Pen Pro i klávesnicové kryty, díky čemuž může nahradit notebook na lehčí práci. Pero i klávesnici je ale nutné dokoupit zvlášť, takže pokud je plánujete využívat, započítejte si je do celkové ceny. Fotoaparáty (13Mpx zadní, 8Mpx přední) jsou na tabletové poměry standardní – poslouží na videohovory a skenování dokumentů, ne na vážnější fotografování. Kdy Xiaomi Pad 8 nedává smysl Pokud trváte na OLED displeji s dokonalou černou, tady ho nedostanete – Pad 8 sází na IPS. Stejně tak pokud potřebujete tablet s mobilním datovým připojením (SIM/eSIM) nebo cílíte na nejvyšší možný výkon pro náročnou grafiku, dává spíš smysl připlatit si za verzi Pad 8 Pro nebo se poohlédnout jinde. A jestli plánujete intenzivně používat pero a klávesnici, nezapomeňte, že příslušenství cenu znatelně zvedne, takže výsledná investice už nebude tak nízká jako základní cena od 7 189 Kč. Verdikt: pro koho se Pad 8 vyplatí Xiaomi Pad 8 je rozumně vyvážený tablet pro práci i zábavu, který za cenu od 7 189 Kč nabízí ostrý 3,2K displej, 144Hz plynulost a slušný výkon ve velmi tenkém těle. Pro studenty, lidi do kanceláře i pro domácí použití jde o jednu z nejzajímavějších voleb v této cenové hladině, zvlášť když je teď levnější než při uvedení. Naopak pokud chcete OLED, mobilní připojení nebo maximální výkon, je rozumné zvážit dražší modely – jen počítejte s tím, že je obvykle nedostanete pod sedm tisíc. CHCI UŠETŘIT Hledáte tablet spíš na zábavu, nebo by měl zvládnout i práci místo notebooku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi