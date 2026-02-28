Tablety Xiaomi Pad 8 oslní krásným displejem, vysokým výkonem i propracovaným systémem! Známe české ceny a dostupnost Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi na MWC 2026 v Barceloně představilo tablety Pad 8 a Pad 8 Pro — oba mají 3,2K displej se 144 Hz Pad 8 Pro pohání Snapdragon 8 Elite na 3nm procesu, nabízí 67W nabíjení a 50Mpx fotoaparát Základní Pad 8 startuje na 8 999 Kč v zaváděcí akci, Pad 8 Pro od 13 499 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.2.2026 16:30 Žádné komentáře 0 Barcelonský veletrh MWC 2026 pro Xiaomi nekončí telefony. Jsme přímo na místě a hned po představení řady Xiaomi 17 přišlo na řadu druhé oznámení dne — tablety Xiaomi Pad 8 a Xiaomi Pad 8 Pro. Dva modely, jeden cíl: přesvědčit uživatele, že tablet dokáže nahradit notebook při zachování přenosnosti, na kterou jsme u tabletů zvyklí. Jestli se jim to povedlo, to teprve uvidíme — ale papírové hodnoty mluví přinejmenším zajímavě. Nejtenčí tablety, které Xiaomi kdy představilo na globálním trhu Xiaomi Pad 8: dostupný model se Snapdragonem a 45W nabíjením Xiaomi Pad 8 Pro: Snapdragon 8 Elite, 67 W a volba pro náročné uživatele Verze Matte Glass: pro ty, kdo kreslí nebo pracují venku Xiaomi Focus Pen Pro: pero pro seriózní práci Klávesnice a pouzdra: z tabletu notebook HyperOS 3 a AI funkce: produktivita jako hlavní argument Shrnutí: silná konkurence pro iPad a Galaxy Tab Nejtenčí tablety, které Xiaomi kdy představilo na globálním trhu Oba modely sdílejí stejné tělo — celokovové unibody provedení s rozměry 251,22 × 173,42 mm, tloušťkou 5,75 mm a hmotností 485 gramů. To jsou hodnoty, které Xiaomi označuje za historicky nejtenčí a nejlehčí tablety, které kdy uvedlo na globální trh. Verze Pad 8 Pro Matte Glass je o drobek silnější (5,80 mm) a těžší (494 g) kvůli speciálnímu povrchu displeje — o tom za chvíli. Displej je u obou modelů totožný: 11,2palcový panel s rozlišením 3,2K (3 200 × 2 136 pixelů), hustotou 345 ppi, obnovovací frekvencí 144 Hz a maximálním jasem 800 nitů. Poměr stran 3:2 je pro práci s dokumenty příjemnější než běžný 16:10 — méně scrollování, více obsahu najednou. Přidanou hodnotou je podpora Dolby Vision a sada certifikací TÜV Rheinland pro ochranu zraku. Čtyřreproduktorový systém s certifikací Dolby Atmos a zvýšením hlasitosti až o 200 % doplňuje vizuální výbavu na straně zvuku. Baterie s kapacitou 9 200 mAh je shodná pro oba modely. Liší se ale nabíjení — a to výrazně. Xiaomi Pad 8: dostupný model se Snapdragonem a 45W nabíjením Základní model pohání čipset Snapdragon 8s Gen 4 na 4nm výrobním procesu s konfigurací 1× Cortex-X4 na 3,2 GHz, třemi jádry A720 na 3,0 GHz, dvěma na 2,8 GHz a dvěma úspornými na 2,0 GHz. Grafiku obstarává Adreno 825. Oproti předchozí generaci Xiaomi uvádí nárůst výkonu procesoru o 32 % a grafiky o 67 %. Na každodenní práci, multitasking a plynulé přehrávání obsahu to bohatě stačí. Nabíjení jde na 45 W (Xiaomi to označuje jako Turbo), paměťové varianty jsou 8/128 GB a 8/256 GB. Fotoaparáty jsou na tabletové poměry standardní: zadní 13Mpx snímač s clonou f/2.2 a PDAF, přední 8Mpx. Na videokonference to postačí, pro vážné fotografování tablet neslouží. Dostupné barvy jsou Pine Green, Gray a Blue. Doporučená cena: 10 499 Kč za 8/128 GB a 11 999 Kč za 8/256 GB. V zaváděcí akci (do 29. března 2026) startuje Pad 8 na 8 999 Kč. Xiaomi Pad 8 Pro: Snapdragon 8 Elite, 67 W a volba pro náročné uživatele Pad 8 Pro je v podstatě vlajková loď. Pod kapotou pracuje Snapdragon 8 Elite na 3nm procesu s procesorovými jádry Oryon — 2× 4,32 GHz a 6× 3,53 GHz — a grafikou Adreno 830. Stejný čipset, který poháněl loňské vlajkové smartphony včetně Xiaomi 15. Xiaomi uvádí nárůst výkonu procesoru oproti předchůdci o 81 % a grafiky o 103 %. To jsou čísla, která mluví jasně — Pad 8 Pro nebude mít problémy ani s graficky náročnými aplikacemi nebo komplexním multitaskingem. Nabíjení jde rychlostí 67 W HyperCharge, paměťové varianty jsou 8/256 GB (s LPDDR5X) a 12/512 GB (s LPDDR5T). Fotoaparátová výbava je v kategorii tabletů nadprůměrná: zadní 50Mpx snímač s clonou f/1.8, PDAF a velikostí čipu 1/2.76 palce, přední pak 32Mpx — to ocení zejména uživatelé, kteří tabletu svěřují videokonference nebo skenování dokumentů. Doporučená cena: 14 499 Kč za 8/256 GB a 16 999 Kč za 12/512 GB. V zaváděcí akci dostupný od 13 499 Kč. Verze Matte Glass: pro ty, kdo kreslí nebo pracují venku Pad 8 Pro přijde i ve variantě Matte Glass — a to není jen kosmetická záležitost. Displej využívá nano texturované leptání s pokročilou antireflexní vrstvou, která podle Xiaomi snižuje odlesky o 44 % oproti předchozí generaci. Pro práci v interiéru s umělým osvětlením je to příjemný bonus, venku za slunečného dne pak citelný rozdíl. Matný povrch navíc zlepšuje tření pro práci se stylusem — pokud stylus používáte pravidelně, Matte Glass je pro vás přirozená volba. Tloušťka s ním roste na 5,80 mm, hmotnost na 494 gramů. Xiaomi Focus Pen Pro: pero pro seriózní práci Spolu s tablety Xiaomi představilo nový stylus Xiaomi Focus Pen Pro. Klíčové číslo: 17,5 gramu. To je lehčí než většina konkurenčních per a při delší práci je to cítit. Pero rozpoznává tlak pro přesné psaní a kreslení a podporuje gesta jako sevření prstů nebo dvojité klepnutí — drobnosti, které urychlují práci s dokumenty a grafikou. Kompatibilní je s celou řadou Pad 8, ale také s Pad 7 Series a Pad 6S Pro 12.4. Focus Pen Pro stojí samostatně 1 999 Kč. Výhodné balení — Pad 8 (8/256 GB) + Focus Pen Pro — vyjde na 13 299 Kč, respektive 11 299 Kč v zaváděcí akci. Klávesnice a pouzdra: z tabletu notebook K oběma tabletům jsou dostupné tři typy příslušenství. Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover je základní ochranné pouzdro za 699 Kč. Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard přidá fyzickou klávesnici za 1 999 Kč. A prémiová Focus Keyboard za 3 499 Kč je zřejmě určena pro uživatele, kteří tablet opravdu používají jako náhradu laptopu. Má navíc touchpad a je lépe zpracovaná. HyperOS 3 a AI funkce: produktivita jako hlavní argument Oba tablety běží na HyperOS 3 a Xiaomi s ním pracuje jinak než u telefonů — tablety tady mají prostor ukázat větší hodnotu. Multitasking nově podporuje rozdělení obrazovky v poměru 5:5 (dvě okna vedle sebe) i 1:9 pro správu postranního panelu. Vylepšený Workstation mód zobrazí více aplikací v Docku pro rychlý přístup. Prohlížeč v režimu PC-Level Browser zvládne náhledy při přejetí, kliknutí pravým tlačítkem i rozšířený panel nástrojů — to jsou funkce, které na telefonu nikdo nečeká, ale na tabletu dávají smysl. Sada funkcí HyperAI zahrnuje AI psaní, rozpoznávání řeči, simultánní překlad, AI tlumočníka a Circle to Search od Googlu. Shrnutí: silná konkurence pro iPad a Galaxy Tab Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro jsou na papíře přesvědčivou nabídkou. Snapdragon 8 Elite v Pro modelu, 3,2K displej se 144 Hz, tenkost a baterie přes 9 000 mAh — to je výbava, která útočí přímo na Samsung Galaxy Tab S Series i iPady střední třídy. Cenově jsou přitom výrazně dostupnější. Otazník zůstává u ekosystému a softwaru — HyperOS tablety historicky zvládal lépe než telefony, ale jeho konkurenceschopnost vůči iPadOS a One UI je otázkou do pléna. Na tablety se v redakci těšíme a k řadě Pad 8 se vrátíme s podrobným testem. Do té doby: vše o dostupnosti a aktuálních akcích najdete na mi.com/cz. Co říkáte na nové tablety Xiaomi? Zdroj: tisková konference Xiaomi 