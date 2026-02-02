TOPlist

Řada Xiaomi Pad 8 se blíží. Globální verze obou modelů se objevily v Geekbench

  • Globální verze tabletů Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro se objevily v databázi benchmarku Geekbench.
  • Oba modely poběží na systému Android 16 a měly by dorazit v březnu spolu s řadou Xiaomi 17.
  • Xiaomi Pad 8 Pro s čipem Snapdragon 8 Elite dosáhlo v single-core testu 2 940 bodů.

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.2.2026 16:00
Ikona komentáře 0
xiaomi pad 8 pro se stylusem v ruce

O globálním uvedení tabletů Xiaomi Pad 8 a Xiaomi Pad 8 Pro se spekuluje už několik měsíců. Nyní se obě zařízení objevila v databázi benchmarku Geekbench (na X na ně upozornil nadšenec Abhishek Yadav), což potvrzuje jejich brzký příchod na trhy mimo Čínu. Tablety by měly debutovat na začátku března spolu s řadou Xiaomi 17.

Geekbench odhaluje výkon

Základní Xiaomi Pad 8 (25097RP43G) spoléhá na procesor Snapdragon 8s Gen 4 s grafikou Adreno 825. V testech dosáhlo 2 042 bodů v single-core, 6 145 bodů v multi-core a 13 506 bodů v OpenCL. Poběží na Androidu 16 s 8 GB RAM.

xiaomi pad 8 globalni geekbench
xiaomi pad 8 pro globalni geekbench

Globální verze Xiaomi Pad 8 Pro (označení 25091RP04G) v benchmarku dosáhla 2 940 bodů v single-core a 8 759 bodů v multi-core testu. V grafickém testu OpenCL naměřila 17 657 bodů. Certifikace potvrzuje přítomnost čipsetu Snapdragon 8 Elite, grafiky Adreno 830, 8 GB RAM a rovněž systému Android 16.

Co o tabletech víme

Oba tablety sdílejí 11,2″ LCD displej s rozlišením 3200 × 2136 pixelů, 144Hz obnovovací frekvencí a jasem 800 nitů. Disponují 9 200mAh baterií, přičemž Pad 8 podporuje 45W nabíjení a Pad 8 Pro rychlejších 67W. Nechybí Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, čtveřice reproduktorů a USB-C 3.2 Gen 1.

xiaomi pad 8 pro fotoaparaty design

Model Pro nabídne 50Mpx hlavní a 32Mpx přední fotoaparát, zatímco základní verze se spokojí s 13Mpx a 8Mpx snímači. Oba tablety měří pouhých 5,8 mm a váží 494 gramů.

V Číně cena Xiaomi Padu 8 startovala na 2 199 jüanech (asi 6 400 Kč), verze Pro pak na 2 799 jüanech (přibližně 8 200 Kč). V Evropě lze však standardně očekávat vyšší částky. Pro srovnání: předchozí generace Pad 7 u nás startovala na 8 999 Kč, Pro verze pak na 13 499 Kč.

Těšíte se na březnové představení tabletů Xiaomi Pad 8?

Zdroje: Abhishek Yadav/X (1, 2), Notebookcheck, Gizmochina

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025

Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou

Jakub Kárník
8.1.2025