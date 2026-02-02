Řada Xiaomi Pad 8 se blíží. Globální verze obou modelů se objevily v Geekbench Hlavní stránka Zprávičky Globální verze tabletů Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro se objevily v databázi benchmarku Geekbench. Oba modely poběží na systému Android 16 a měly by dorazit v březnu spolu s řadou Xiaomi 17. Xiaomi Pad 8 Pro s čipem Snapdragon 8 Elite dosáhlo v single-core testu 2 940 bodů. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 O globálním uvedení tabletů Xiaomi Pad 8 a Xiaomi Pad 8 Pro se spekuluje už několik měsíců. Nyní se obě zařízení objevila v databázi benchmarku Geekbench (na X na ně upozornil nadšenec Abhishek Yadav), což potvrzuje jejich brzký příchod na trhy mimo Čínu. Tablety by měly debutovat na začátku března spolu s řadou Xiaomi 17. Geekbench odhaluje výkon Základní Xiaomi Pad 8 (25097RP43G) spoléhá na procesor Snapdragon 8s Gen 4 s grafikou Adreno 825. V testech dosáhlo 2 042 bodů v single-core, 6 145 bodů v multi-core a 13 506 bodů v OpenCL. Poběží na Androidu 16 s 8 GB RAM. Globální verze Xiaomi Pad 8 Pro (označení 25091RP04G) v benchmarku dosáhla 2 940 bodů v single-core a 8 759 bodů v multi-core testu. V grafickém testu OpenCL naměřila 17 657 bodů. Certifikace potvrzuje přítomnost čipsetu Snapdragon 8 Elite, grafiky Adreno 830, 8 GB RAM a rovněž systému Android 16. Co o tabletech víme Oba tablety sdílejí 11,2″ LCD displej s rozlišením 3200 × 2136 pixelů, 144Hz obnovovací frekvencí a jasem 800 nitů. Disponují 9 200mAh baterií, přičemž Pad 8 podporuje 45W nabíjení a Pad 8 Pro rychlejších 67W. Nechybí Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, čtveřice reproduktorů a USB-C 3.2 Gen 1. Model Pro nabídne 50Mpx hlavní a 32Mpx přední fotoaparát, zatímco základní verze se spokojí s 13Mpx a 8Mpx snímači. Oba tablety měří pouhých 5,8 mm a váží 494 gramů. V Číně cena Xiaomi Padu 8 startovala na 2 199 jüanech (asi 6 400 Kč), verze Pro pak na 2 799 jüanech (přibližně 8 200 Kč). V Evropě lze však standardně očekávat vyšší částky. Pro srovnání: předchozí generace Pad 7 u nás startovala na 8 999 Kč, Pro verze pak na 13 499 Kč. Těšíte se na březnové představení tabletů Xiaomi Pad 8? Zdroje: Abhishek Yadav/X (1, 2), Notebookcheck, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet čína Geekbench únik Xiaomi Xiaomi Pad 8 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025