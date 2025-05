Xiaomi Pad 7 Ultra má být nejlepší tablet značky. Dostane rychlé nabíjení a velký OLED displej

Xiaomi se podle všeho připravuje na uvedení třetího modelu z řady Pad 7, ovšem nečekaně pod jiným označením. Namísto očekávaného názvu Pad 7 Max se zařízení má jmenovat Pad 7 Ultra. Tuto informaci odhalila čerstvá certifikace Bluetooth SIG, kde se tablet objevil s modelovým označením 25032RP42C (upozornil na to server XpertPick). Výskyt produktu v této databázi nasvědčuje uvedení na trh v blízké době.

Extrémně rychlé nabíjení překoná konkurenci

Tentýž model se již dříve objevil v databázi čínské certifikační agentury 3C, která odhalila jednu z klíčových specifikací. Xiaomi Pad 7 Ultra by měl podporovat 120W rychlé drátové nabíjení, čímž by zastínil mnohé konkurenční modely. Stejně tak by šlo o významný posun oproti dalším modelům z řady – současný Pad 7 Pro nabízí „pouze“ 67W nabíjení, základní model pak jen 45W.

Prémiový displej a špičkový hardware

Změna označení z „Max“ na „Ultra“ nemusí nutně znamenat změnu strategie. Podle informací od důvěryhodných zdrojů by měl tablet disponovat 14palcovým OLED displejem s úzkými rámečky a centrálním průstřelem pro selfie kameru. Bohužel, zbytek specifikací zatím zůstává zahalený tajemstvím.

Pokud by Xiaomi následovalo loňskou strategii, mohl by Pad 7 Ultra stavět na základech čínské exkluzivity Pad 6 Max. Ta se chlubila čipsetem Snapdragon 8+ Gen 1, 14palcovým LCD displejem s rozlišením 2.8K a obnovovací frekvencí 144 Hz, podporou HDR10+ a baterií s kapacitou přes 10 000 mAh. Tablet také nabízel čtveřici reproduktorů, duální zadní fotoaparáty a podporu reverzního nabíjení.

Kdy se dočkáme představení?

Žádné z uvedených informací zatím nebyly potvrzeny oficiálně, nicméně s přibývajícími certifikacemi pravděpodobně nebude trvat dlouho, než samo Xiaomi prozradí první detaily. Podle některých zdrojů by se tablet mohl objevit již tento měsíc na stejné akci, kde firma uvede smartphone Xiaomi 15S Pro. Ten má být vybaven proprietárním čipsetem.

Zatímco dvojice Pad 7 a Pad 7 Pro už je dostupná i v Česku, varianta Ultra by se za hranice své domoviny vůbec podívat nemusela. Zda se ale Xiaomi letos nerozhodne jinak, ukáže teprve čas.

Pořídili byste si ultra prémiový tablet od Xiaomi?

Zdroje: Gizmochina, XpertPick