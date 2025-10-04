Xiaomi Pad 7 Pro zlevnil pod 10 tisíc. Má rychlý čip, 11,2" displej a rychlé nabíjení baterie Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Pad 7 Pro je nyní dostupný se slevou přes 4 200 Kč za cenu od 9 286 Kč Tablet nabízí 3,2K displej se 144Hz obnovovací frekvencí a procesor Snapdragon 8s Gen 3 Výdrž na baterii dosahuje až 19 hodin díky velké 8 850mAh baterii s 67W nabíjením Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Tablet Xiaomi Pad 7 Pro se aktuálně prodává s výraznou slevou přes 4 000 Kč oproti původní ceně. Zatímco v březnu byl na náš trh uveden za 13 499 Kč, nyní jej lze pořídit již od 9 286 Kč. Ačkoliv čínský výrobce nedávno na domácím trhu představil novou řadu Pad 8, do našich končin tato generace zřejmě dorazí až kolem února či března příštího roku. I poté bude koupě předchozí generace dávat smysl díky výbornému poměru cena/výkon. Xiaomi Pad 7 Pro s působivým displejem a výkonem Tablet disponuje 3,2K displejem s poměrem stran 3:2 a rozlišením 3200 × 2136 pixelů. Obrazovka nabízí adaptivní obnovovací frekvenci 144 Hz pro plynulé scrollování a podporu HDR obsahu s maximálním jasem 800 nitů. Xiaomi u tohoto modelu použilo kvalitní panel s 8bitovou hloubkou barev a podporou barevného prostoru DCI-P3. Srdcem tabletu je procesor Snapdragon 8s Gen 3, vyrobený 4nm technologií, který zajišťuje dostatečný výkon pro náročnější aplikace i hry. Podle interních testů Xiaomi dosahuje tablet v benchmarku AnTuTu skóre přes 1 530 000 bodů, což představuje nárůst výkonu procesoru o 16 % oproti předchozí generaci. CHCI TABLET SE SLEVOU Výdrž zajišťuje velkokapacitní baterie o kapacitě 8 850 mAh, která podporuje 67W rychlé nabíjení HyperCharge. Na jedno nabití zvládne až 19 hodin přehrávání videa nebo přes 260 hodin poslechu hudby. Špičkový zvuk a všestranné využití Pro kvalitní multimediální zážitek je Xiaomi Pad 7 Pro vybaven čtyřmi reproduktory s podporou Dolby Atmos. Systém umožňuje až 200% zesílení hlasitosti oproti standardním úrovním, což ocení zejména uživatelé sledující filmy nebo poslouchající hudbu bez sluchátek. Tablet běží na systému Xiaomi HyperOS 2, který přináší nové funkce pro produktivitu včetně režimu Pracovní stanice. Ten umožňuje otevírat aplikace v plovoucích oknech s možností úpravy jejich velikosti, podobně jako na počítači. Nechybí ani integrace umělé inteligence prostřednictvím funkcí Xiaomi HyperAI, které zahrnují generování obrázků, matematický kalkulátor nebo rozpoznávání řeči. Pro fotografování a videohovory nabízí tablet 50Mpx zadní fotoaparát a 32Mpx přední kameru. Samozřejmostí je podpora pokročilých konferenčních nástrojů včetně doplňkového světla, redukce šumu nebo rozpoznávání gest. Prémiové zpracování a konektivita I přes velkou baterii si Xiaomi Pad 7 Pro zachovává tloušťku pouhých 6,18 mm a hmotnost 500 gramů. Celokovové tělo z hliníkové slitiny je dostupné ve třech barevných variantách – zelené, modré a šedé. Tablet zahrnuje boční snímač otisků prstů pro rychlé odemykání. Z hlediska konektivity nabízí podporu Wi-Fi 7 s technologií MLO, která umožňuje využívat současně pásma 5 GHz a 2,4 GHz pro nižší latenci. Nechybí ani port USB 3.2 Gen1 pro rychlý přenos dat. K dispozici je také volitelné příslušenství, jako klávesnice s dvojitým pantem a mechanickým touchpadem nebo pero Xiaomi Focus s 8 192 úrovněmi citlivosti na tlak. Pro koho je Xiaomi Pad 7 Pro ideální volbou Tablet cílí především na produktivní uživatele, kteří ocení velký kvalitní displej a dostatek výkonu pro práci s více aplikacemi současně. Díky podpoře pera a klávesnice je vhodný také pro kreativce a studenty, kteří potřebují pohodlně kreslit nebo si pořizovat poznámky. KOUPIT XIAOMI PAD 7 PRO Kvalitní displej a čtyři reproduktory dělají z tabletu také výborné zařízení pro konzumaci multimédií – sledování filmů, hraní her nebo prohlížení fotografií. S podporou rychlého nabíjení a dlouhou výdrží je navíc ideálním společníkem na cesty. Výrazná sleva dělá z tabletu ještě atraktivnější koupi Xiaomi Pad 7 Pro byl původně uveden na český trh za 13 499 Kč, nyní jej však můžete pořídit již od 9 286 Kč, což představuje slevu přes 30 %. V této ceně získáte verzi s 8 GB RAM a 256GB úložištěm v zelené barvě. I když se v Číně již prodává nová generace, která by do Evropy měla dorazit v prvních měsících příštího roku, současná sleva dělá z Xiaomi Pad 7 Pro velmi atraktivní volbu. Za svou cenu totiž nabízí výbavu, která by slušela i dražším modelům. Pořídili byste si Xiaomi Pad 7 Pro za tuto cenu, nebo raději počkáte na novou generaci? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet česko Sleva Xiaomi Xiaomi Pad 7 Pro