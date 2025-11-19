Xiaomi Pad 7 Pro v brutálním výprodeji! Výkonnější tablet za 8 tisíc neseženete, navíc má extra rychlé nabíjení Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Pad 7 Pro klesl na historické minimum 7 990 Kč z původních 13 499 Kč Tablet nabízí Snapdragon 8s Gen 3, 67W nabíjení a podporu Wi-Fi 7 Oproti základní verzi Pad 7 dostanete výrazně vyšší výkon a lepší fotoaparáty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Nedávno jsme vás informovali o parádní akci na Xiaomi Pad 7, který se dal pořídit za skvělou cenu. Teď však přichází ještě zajímavější nabídka – výkonnější model Pad 7 Pro se propadl na pouhých 7 990 Kč v konfiguraci 8/256 GB. To představuje brutální slevu 5 509 Kč oproti původní ceně 13 499 Kč při uvedení Co všechno Xiaomi Pad 7 Pro nabízí? V čem je lepší než základní Xiaomi Pad 7? Pro koho je tablet ideální? Co všechno Xiaomi Pad 7 Pro nabízí? Srdcem tabletu je výkonný procesor Snapdragon 8s Gen 3, který zajišťuje plynulý chod i při náročném multitaskingu nebo střihu videa. Při našem testování jsme v aplikaci CapCut zaznamenali rychlost exportu srovnatelnou s loňskými vlajkovými telefony, což potvrzuje schopnosti tohoto čipsetu. Tablet disponuje 8 GB RAM LPDDR5X a rychlým úložištěm UFS 4.0 o kapacitě 256 GB. Dominantou je 11,2″ IPS LCD displej s rozlišením 3200 × 2136 pixelů (3,2K) a poměrem stran 3:2. Panel podporuje adaptivní obnovovací frekvenci až 144 Hz a nabízí maximální jas 800 nitů. Z vlastního testování můžeme potvrdit, že obrazovka je opravdu kvalitní – texty jsou ostré, barvy věrné a vysoký jas umožňuje pohodlné používání i venku. Displej navíc podporuje Dolby Vision a HDR10 pro lepší filmový zážitek. CHCI TABLET XIAOMI V AKCI Za zmínku stojí také čtveřice reproduktorů s Dolby Atmos, které dodávají zvuku potřebnou hloubku a prostorové efekty. Při testování jsme ocenili plný zvuk s dostatečnými basy a dobrou stereo separací. Baterie s kapacitou 8 850 mAh vydrží až 19 hodin přehrávání videa a díky 67W rychlému nabíjení HyperCharge se dobije na 100 % za pouhých 79 minut. V praxi jsme během testování za 30 minut nabili z 20 % na téměř 60 %. V čem je lepší než základní Xiaomi Pad 7? Hlavní rozdíl spočívá ve výkonu procesoru – zatímco Pad 7 využívá Snapdragon 7+ Gen 3, verze Pro dostala výkonnější Snapdragon 8s Gen 3, který podle benchmarků AnTuTu dosahuje skóre přes 1,5 milionu bodů. Výrazný rozdíl najdeme také u fotoaparátů. Pad 7 Pro nabízí 50Mpx hlavní fotoaparát (oproti 13 Mpx u základního modelu) a také 32Mpx přední kameru. U videohovorů nebo online schůzek může být tento rozdíl znatelný. Další výhody Pro verze zahrnují rychlejší 67W nabíjení (oproti 45W), podporu nejnovějšího standardu Wi-Fi 7 (místo Wi-Fi 6E) pro rychlejší a stabilnější připojení, a především boční čtečku otisků prstů, která u základního modelu zcela chybí. Ta podle našich zkušeností funguje velmi spolehlivě a umožňuje pohodlné odemykání jedním dotykem. Pro koho je tablet ideální? Xiaomi Pad 7 Pro za současnou cenu představuje ideální volbu pro studenty a profesionály, kteří potřebují výkonné zařízení pro práci i zábavu. Díky podpoře režimu Pracovní stanice v HyperOS 2 lze tablet skoro využívat jako plnohodnotný počítač s plovoucími okny a možností připojit klávesnici Focus Keyboard či stylus Focus Pen. Tablet ocení také kreativci a tvůrci obsahu. Výkonný procesor zvládne střih videa v náročných aplikacích, zatímco kvalitní displej s vysokým rozlišením a věrným podáním barev je vhodný pro úpravu fotografií. Systém navíc obsahuje AI funkce pro tvorbu obrázků a textů, které mohou usnadnit kreativní práci. KOUPIT XIAOMI PAD 7 PRO Pro milovníky multimédií je tablet díky kvalitnímu displeji s Dolby Vision a čtyřem reproduktorům s Dolby Atmos skvělou volbou pro sledování filmů a seriálů. Vysoká obnovovací frekvence 144 Hz zase potěší příležitostné hráče, kteří ocení plynulý obraz v méně náročných hrách. Za aktuální cenu 7 990 Kč představuje Xiaomi Pad 7 Pro možná nejlepší poměr cena/výkon mezi tablety střední třídy na českém trhu. Získáte zařízení s výkonným procesorem, kvalitním displejem a prémiovou konstrukcí za cenu, kterou běžně stojí základní modely konkurence. Zvažujete nákup tabletu Xiaomi Pad 7 Pro za tuto výhodnou cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi