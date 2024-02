Xiaomi už zanedlouho uvede svůj nový vlajkový tablet

Prezentace je až za pár dní, ale spoustu detailů firma odhalila předčasně

Počítat můžeme s výkonným procesorem nebo displejem s vysokou frekvencí

Není to tak dlouho, co jsme vás na základě úniků informovali o nové řadě tabletů od Xiaomi. Výrobce trošku překvapuje – namísto toho, aby sérii pojmenoval Pad 7 a od toho odvíjel názvy konkrétních modelů, se chystá přijít s označením Pad 6S. Že by si sám byl vědom méně významného charakteru změn?

Klíčové detaily o vyhlíženém Xiaomi Padu 6S Pro už každopádně byly potvrzeny oficiálně. Vlajkový tablet se poprvé světu ukáže spolu s fotomobilem Xiaomi 14 Ultra už 22. února během čínské tiskové konference. Nové plakáty, které společnost zveřejnila na sociální platformě Weibo, zčásti prozrazují design a informují fanoušky o špičkových specifikacích. Jak ale bude vypadat zadní strana zařízení, jsme se stále nedozvěděli.

Stejnak bych ale vsadil na to, že parametry budou prostě a jednoduše zajímavější. S procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, jímž byly poháněny ty nejlepší telefony z konce roku 2022 a prvních tří kvartálů loňska, má totiž Xiaomi Pad 6S Pro solidně nakročeno na dosažení významných prodejních úspěchů. A počítat samozřejmě můžeme i s uživatelským prostředním HyperOS nebo podporou standardu Wi-Fi 7.

Potenciální zájemce by mohl zaujmout i 12,4palcový panel s poměrem stran 3:2, bohužel i letos využívající technologií LCD, jenž nabídne rozlišení 3K a vysokou 144Hz obnovovací frekvenci. Za zmínku stojí i 900nitový maximální jas. K dispozici bude 120W nabíjení baterie, nicméně kapacitou se Xiaomi zatím nepochlubilo. Dříve se objevily také zmínky o 50Mpx hlavním fotoaparátu.

Xiaomi Pad 6S Pro může dorazit i do Evropy, čemuž nasvědčují četné certifikace ze zemí mimo tuhle asijskou velmoc. Poté, co Xiaomi do Česka pravidelně zasílalo jen základní verze svých tabletů, které mají znatelně osekanou hardwarovou výbavu, by se jednalo o příjemnou změnu.

Ocenili byste takto vybavený Xiaomi tablet na českém trhu?

Zdroje: Gizmochina, Xiaomi (weibo)