Loňský Xiaomi Pad 5 byl jedním z nejpovedenějších Android tabletů. Nabízel totiž skvělý poměr mezi cenou a výkonem a tak není divu, že se chystají nástupci. Těch by přitom mohlo být hned několik, konkrétně se hovoří o čtyřech. Budou mít různé velikosti a odlišné čipsety, jak odhaluje jeden z leakerů.

Renomovaný leaker Digital Chat Station se nechal slyšet, že bude řada Xiaomi Pad 6 používat hned tři různé čipsety – MediaTek Dimensity 8100, Snapdragon 8 Gen1 a Snapdragon 8+ Gen1. Nejmenší z nich by měl disponovat obrazovkou o velikost 10,4 palce, zatímco ten vrcholný by mohl dostat až 14palcový displej. Kromě toho jsme se dozvěděli informace o kapacitě baterie, která by měla v případě jednoho z modelů činit 8800 mAh a zřejmě půjde o ten základní model.

Ve všech modelech bychom měli počítat se 120Hz obnovovací frekvencí, stejně jako minulý rok. Teoreticky by ale vrcholný model mohl dostat AMOLED displej namísto LCD.

Jaký Android tablet používáte vy?

Zdroj: notebookcheck