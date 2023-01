Řada tabletů Xiaomi Pad 5 je na trhu téměř dva roky. Dodnes se jedná o slušná zařízení se skvělým poměrem mezi cenou a výkonem, které se celosvětově velmi dobře prodávají. Proto není divu, že čínská firma chystá nástupce. Ti mají podle nejnovějších informací nabídnout výrazná vylepšení.

Leaker Mukul Sharma se pochlubil s několika informacemi, které se týkají řady Xiaomi Pad 6. Oba dva tablety prý vstoupily do fáze interního testování a to dokonce i v Evropě. Ještě nedávno se přitom spekulovalo nad tím, že budou tablety dostupné pouze v Číně. Na trh by se pak měly podívat ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Základní model nese kódové označení Pipa a pod jeho kapotou má tikat čipset Qualcomm Snapdragon 870, tedy vylepšená verze původního Snapdragonu 865. V aktuálním Xiaomi Pad 5 se nachází Snapdragon 860, což je vylepšený Snapdragon 855. Už základní model tedy dostane slušný výkonnostní update.

Xiaomi Pad 5 Review (In-Depth Full Walkthrough)

Varianta Pro, kterou ve firmě označují jako Liuqin se pak pochlubí s čipem Snapdragon 8+ Gen1. Oba modely mají nabídnout shodně velký displej (11, nebo 12 palců) a také duální fotoaparát. Displeje budou pravděpodobně podporovat také stylus a počítá se rovněž se čtveřicí reproduktorů.

Zdroj: gizmochina.com