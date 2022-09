Oblíbený Xiaomi Pad 5 konečně dostává Android 12 s MIUI 13

Společnost Xiaomi představila řadu tabletů Xiaomi Pad 5 již před více než rokem a i v našich končinách jde o oblíbený tablet. Není se čemu divit, firmě se podařilo spojit solidní hardware s lákavou cenou a v současnosti jde bezesporu o jeden z nejvýhodnějších tabletů na trhu. Uživatelé se navíc mohou nově těšit na Android 12.

Xiaomi Pad 5 byl vydán spolu s MIUI 12.5 for Pad a nyní do něj konečně míří MIUI 13, které je postavené okolo systému Android 12, což je trochu škoda. Proč? Za prvé je venku Android 13 a za druhé Google letos vydal také Android 12L, který je určený pro větší displeje a někteří výrobci, jako například Samsung jej do svých tabletů nasazují.

Je potřeba zmínit, že se nyní aktualizace označuje jako stabilní beta, tudíž je dostupná jen hrstce uživatelů a pokud se během několika dní neobjeví žádné problémy, začne ji firma posílat do všech tabletů. Jako první se začala šířit v Indii, následně v Číně a nyní je dostupná také na globálních trzích, tedy i v Evropě.

Jaký Android tablet používáte vy?

Zdroj: gizmochina.com