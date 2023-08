Xiaomi prý chystá vlastní operační systém MiOS

Měl by být kompatibilní s automobily, telefony i hodinkami

Porozumí si rovněž s AOSP

To, že Xiaomi už poměrně dlouhou dobu pracuje na vlastním elektromobilu není žádné tajemství. V souvislosti s vývojem komponentů se ale čínský gigant stále více zaměřuje na softwarové služby, které bude k vozidlu nabízet. Samotný zisk z prodeje prý nemá překročit 1 % a tak bude chtít firma vydělat právě na volitelných vychytávkách. V souvislosti s tím prý už nějakou dobu pracuje na vlastním operačním systému, který by nemusel sloužit jen ve vozech, ale také v telefonech, tabletech či wearables.

Chystaný operační systém od Xiaomi má být pojmenován MiOS (firma si nechala právě tuto značku zaregistrovat) a bude kompatibilní s Androidem, respektive AOSP (Android Open Source Project). Možná se nám tedy rýsuje obří konkurence nejen k Androidu, ale také iOS a HarmonyOS. Právě poslední jmenovaný by se měl novinky obávat nejvíce. V Číně je systém od Huawei dost populární a právě na domácím písečku chce firma začít, což dává smysl. Čína se totiž od ostatních zemí odlišuje tím, že používá (kvůli vládním nařízením) vlastní služby, čehož chce nejspíš Xiaomi využít.

V tuto chvíli jde o nepotvrzenou spekulaci, takže je příliš brzy přemýšlet nad tím, zda a kdy se MiOS dostane do zařízení na globálním trhu. Každopádně by bylo fajn vidět na poli s operačními systémy dalšího velkého hráče, který by navíc nebyl ovlivněný sankcemi. Snad si to USA do té doby nerozmyslí a neuvalí restrikce i na Xiaomi.

Uvítali byste na trhu s mobilními telefony další operační systém?

Zdroj: gizmochina.com