Xiaomi chystá skvělou novinku do svých telefonů. Na co se můžeme těšit?

Xiaomi dle všeho chystá nové fotoaparáty do svých telefonů. Jejich design a funkce není nic, co bychom předtím neviděli. Pohybující se objektivy zveřejnil čínský gigant na sociální síti Weibo, kde rovněž nalezneme video, jak vše funguje v praxi. Fotoaparát samozřejmě vyčnívá z těla a údajně má zlepšit světelnou expozici až o 300 %, a nejen to.

Xiaomi chystá nové fotoaparáty do telefonů

Dle leakera z Digital Chat Station bude tento čip využívat poměrně velkou clonu a také bude lépe schopen stabilizovat obraz. Zatím ale neznáme žádné podrobnější informace o zoomu nebo dalších parametrech. Fyzické vysouvání objektivu je určitě zajímavé a mohlo by jít o zajímavé osvěžení všech fotomobilů na trhu. Ty totiž nabízí pouze optický zoom. Tedy, až na výjimky jako byl třeba Samsung Galaxy K, který byl však představen již v roce 2014 a nástupce se nedočkal.

Xiaomi’s New Retractable Lens Technology | Xiaomi Telescopic Lens Technology

Samozřejmě vůbec nemáme tušení, kdy bychom se mohli tohoto typu fotoaparátu v telefonech od Xiaomi dočkat. Některé spekulace ale hovoří již o roku 2021, což by bylo určitě fajn a sami jsme velice zvědaví, jak bude tento nápad fungovat v praxi.

Uvítali byste takový typ fotoaparátu?