Redmi či POCO asi nestačí. Chystá se prý další Xiaomi značka

Čínská společnost Xiaomi je v oblasti mobilních telefonů známá nejen díky vlajkovým modelům nesoucím přímo její logo, ale také díky přístrojům značek jako Redmi, POCO nebo Black Shark. Pokud máte pocit, že je v tomto ohledu u čínského giganta poměrně přeznačkováno (a to se raději vůbec nebavíme o jiné elektronice nebo příslušenství), budeme možná kroutit hlavou nad informací, která nyní proudí z Indie. V rámci Xiaomi “rodiny” se prý objeví další, zatím bezejmenná značka telefonů.

Kam přesně by měla na tamním trhu či po celém světě zapadnout? Odhady hovoří o pozici, kterou ještě před několika měsíci zastávalo POCO, dokud se nezařadilo do mainstreamového proudu. Nová Xiaomi značka by tak prý měla nabídnout zařízení pro technologické nadšence. Dalším údajným plánem je, že by mobily disponovaly čistým systémem Android. Xiaomi by si tak mohlo zkusit spravit chuť a reputaci po trablech se sérií A. Po hardwarové stránce se hovoří o procesorech řady Snapdragon 700.

Zdroj: phandroid