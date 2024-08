Xiaomi globálně představilo novou generaci svého nočního světýlka

Poskytuje jemné světlo se dvěma úrovněmi jasu, vydrží až osm měsíců

Svítit dokáže buď konstantně, anebo při detekci okolního pohybu

Xiaomi během posledních týdnů přidalo na svůj globální web řadu nových produktů, jež s nejvyšší pravděpodobností postupně vydá v jednotlivých zemích. Jedním z nich je i vynikající noční světlo Night Light 3, které jsme vám představili už koncem dubna, když se poprvé dostalo na čínský trh. Pokud dostane podobně nízkou cenu jako tam, zřejmě půjde o naprostý bestseller.

Xiaomi Night Light 3 poskytuje jemné světlo se dvěma úrovněmi jasu, abyste se v noci při cestě do koupelny nebo do pokoje cítili co nejlépe a nezakopnuli jste. Pro oči příjemné osvětlení je navíc energeticky tak úsporné, že vám produkt na jedno nabití vydrží klidně i osm měsíců. Zařízení se dobíjí USB-C portem a celý proces zabere přibližně tři hodiny.

Kromě toho, že Xiaomi Night Light 3 dovede svítit konstantě, pochopitelně disponuje i senzorem pohybu s detekčním úhlem 120°. Dosah snímání zepředu má až 5metrový, při bočním snímání si vás pak všimne na 3metrovou vzdálenost. Režimy lze snadno měnit fyzickým přepínačem.

Světlo Xiaomi Night Light 3 snadno připevníte k jakémukoliv magnetickému povrchu. Pakliže byste jej chtěli umístit na zeď nebo dřevěnou postel, využijete lepicí základnu 3M.

Jak drahé bude zařízení na zdejších trzích, popřípadě přímo v České republice, pokud se sem jednou dostane, bohužel nevíme. Do Číny nicméně přišlo s cenovkou 59 jüanů, což v přepočtu činí asi 200 korun.

Pořídili byste si takové světýlko od Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi