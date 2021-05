Zajímavý otočný foťák z Xiaomi patentu: Vzadu klasický, vpředu neviditelný

Xiaomi má na svědomí další zajímavý patent, který řeší problematiku mobilních fotoaparátů. Je z kategorie otočných a futuristických, takže to spíš vidíme na uschování do šuplíku, nicméně máme opět alespoň příležitost podívat se na nápad, který se designérům a inženýrům honí hlavou. Jde o skutečně pozoruhodný kousek, protože podle výkresů by se měl foťák otáčet uvnitř mobilu mezi zády a displejem. Skrze obrazovku by pak měl být schopný fotit i bez výřezu či průstřelu. Jde tedy vlastně o otočný foťák, který by byl v tomto teoretickém Xiaomi telefonu jak zadní, tak i neviditelný přední.

Čínská firma v rámci tohoto patentu kombinuje starší principy otáčení objektivů a technologii umožňující focení zpod vrstvy displeje. Zajímavé také je, že zmíněný fotoaparát by byl v případě předního focení jediný, ale na zádech by patřil do systému s dalšími dvěma objektivy. Není přitom jasné, jestli by šlo o primární senzor, nebo třeba ultraširokoúhlý. Otočný a vepředu neviditelný foťák už Xiaomi nechalo jako patent registrovat už vloni. Výkresy, které následně do hezčí grafiky tradičně převedl server LetsGoDigital, vyplavaly ale po schválení na povrch až před pár dny.

Jakému řešení foťáků na mobilech fandíte?

Zdroj: LetsGoDigital