Xiaomi se připravuje na odhalení svých nejnovějších produktů globálnímu publiku. Na technologickém kongresu MWC 2024, který proběhne koncem února, se pochlubí hned několika různými zařízeními nebo řešeními, přičemž na některé z nich už svět čeká dlouhé měsíce. Šéf společnosti Lei Jun v novém příspěvku na sociální platformě X naznačil, co všechno můžeme od Xiaomi očekávat.

Už dlouho se ví, že MWC 2024 přinese globální debut modelů Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra. První ze zmíněné dvojice telefonů vyšel v Číně už koncem měsíce října a šlo o vůbec první smartphone vybavený moderním procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Onen druhý, pyšnící se ještě pokročilejší výbavou, dosud odhalen nebyl, ale už dlouho se díky únikům ví, že nabídne pokročilé fotoaparáty, na jejichž vývoji se podílela německá společnost Leica.

Z příspěvku od generálního ředitele firmy také vyplývá, že se dočkáme uvedení nového tabletu, čímž se potvrzuje nedávný leak poodhalující řadu Xiaomi Pad 6S. Těšit se můžeme také na debut dalších chytrých hodinek, jimiž s nejvyšší pravděpodobností bude model Watch 2, který se také stal terčem nedávných úniků.

Populární čínský výrobce elektroniky bude na MWC dále prezentovat svůj elektromobil SU7, jehož interiérem se poprvé pochlubil na svých sociálních sítích teprve před několika dny. V příspěvku je také vyobrazeno zařízení, které se zdá být chytrým vysavačem. Vydání nových produktů chytré domácnosti nasvědčuje i text „Human x Car x Home“ (v překladu „Člověk x Vozidlo x Domov“).

Can't wait to bring what we've been working on to the global audience at #MWC24.

📍Hall 3 | 3M10, Fira Gran Via pic.twitter.com/tJpajf4a9R

— Lei Jun (@leijun) February 12, 2024