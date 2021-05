Modulární mobil opět na scéně? Dívejte, který gigant ho teď má v patentu

Stále čekáte na chvíli, kdy se na trhu objeví skutečně použitelný a dostupný modulární chytrý telefon? Tedy takový, do kterého si dle libosti poskládáte třeba lepší fotoaparáty, větší baterii nebo prostornější paměť na úkor jiných součástí? Podobných projektů už svět zahlédl několik, ale žádný se pořádně do výroby nedostal. A to i proto, že ty zajímavé skoupili giganti a pak se po konceptech slehla zem. Vzpomeňme třeba na Project Ara. Lákavý princip se ale zatím rozhodně nadobro nevytratil. Nedávný patent například odhaluje, že vlastní modulární telefon teď zvažuje čínské Xiaomi.

“Zvažuje” v případě patentu samozřejmě znamená, že může jít o pouhé převedení myšlenky na papír, který nikdy neopustí šuplík. I tak je ale zajímavé nahlédnout, jak by telefon skládaný z několika upravitelných částí mohl vypadat podle jedné z nejpopulárnějších světových značek. Teoretický modulární telefon značky Xiaomi si vzal po stránce vytvoření renderů na paškál server LetsGoDigital a využil při tom zmíněný patent. Z dokumentů i obrázků je patrné, že mobil by měl mít tři oddělitelné části. V případě té horní by se dal zvolit systém fotoaparátů v kombinaci se základní deskou či RAM. Prostřední pak obsahuje baterii a spodní reproduktory a konektory. U poslední jmenované se spekuluje o tom, že by mohla v jedné z variací obsahovat třeba volitelný jack konektor.

Jak byste si představovali ideální modulární mobil?

Zdroj: pharena