Xiaomi si patentovalo mobil se sedmi výsuvnými foťáky. Ale vyrobí ho?

Asi se shodneme, že firma Xiaomi aktuálně nepochybně patří mezi nejprogresivnější výrobce telefonů a další chytré elektroniky na světě. Spousta jejích zařízení sice designově připomíná konkurenční produkty, ale společnost se za to asi ani moc nestydí. Rozhodně ovšem nespí ani při vlastním vývoji. Za rok 2019 prý na patentovém úřade v Číně zaregistrovala neuvěřitelných 33 tisíc položek. A pokračovat v tom jistě hodlá i letos. Nyní se například objevily zprávy a fotky k novým Xiaomi patentům, mezi nimiž je k nalezení i mobil se sedmi výsuvnými foťáky. Dvěma předními a pěti zadními.

To vše se má nacházet v jednom modulu ve tvaru kvádru na horní straně displeje. Jde tedy v podstatě o upgrade řešení pro telefon Mi 9T. Dostane se takový přístroj někdy do výroby, nebo skončí mezi tisíci registrovanými, ale nikdy nerealizovanými nápady? To je otázka, na kterou možná brzy dostaneme odpověď. Podle nás to vyrobitelné i použitelné je. U zmíněného Xiaomi Mi 9T je výsuvný foťák oblíbený.

Z uniklých snímků je patrné, že Xiaomi v oblasti výsuvných fotoaparátů pracuje s několika variantami. Všechny verze mají společné dva přední fotoaparáty, počet zadních se ale liší. To by mohlo napovídat příchod různě vybavených přístrojů z jedné řady. K vidění jsou kombinace 2+2, 2+3 a 2+5. Přijde nám to velmi chytré. Při snaze osadit telefony různými počty fotoaparátů nebude nutné razantně sahat na design zadní strany, jak je tomu nyní zvykem. Xiaomi mobil se sedmi výsuvnými foťáky by pak tedy mohl mít v podstatě stejnou podobu jako třeba ten se čtyřmi. V podstatě to zavání možnostmi modulárních telefonů.

Dokážete si takové řešení představit jako funkční?

Zdroj: igp