Společnost Xiaomi představila nový systém MIUI 14 spolu s řadou telefonů Xiaomi 13 a mezitím se ji už podařilo aktualizovat pár jiných telefonů. Ke Googlu a Samsungu má čínská firma co se týče rychlosti aktualizací ještě daleko, ale je sympatické, že se snaží novou nadstavbu rozšířit do co největšího počtu zařízení. Nyní vyplul na povrch další seznam mobilů, na které se Android 13 s MIUI 14 podívá.

Podle webu xiaomiui testuje společnost nadstavbu MIUI 14 na několika telefonech a to včetně těchto:

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Poco M2

Poco M2 Pro

Majitelé starších modelů, třeba jednoho z řady Redmi Note 9 se tedy dočkají nového systému a většiny novinek, které jsou s ním spojené. Nutno však poznamenat, že se bude pravděpodobně jednat o tu poslední aktualizaci, kterou většina telefonů na výše uvedeném seznamu dostane.

Nachází se na seznamu i váš telefon?

Zdroj: gizmochina.com