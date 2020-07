Xiaomi chystá do MIUI 12 gesta pro záda mobilů. Jak by to mělo fungovat?

Čínská firma Xiaomi chystá do aktuálně nejnovějšího systému MIUI jednu velmi zajímavou funkci. Komunita XDA Developers dokázala v jedné ze současných betaverzí MIUI 12 nalézt stopy po novém nastavení, které umožní používat gesta na zádech Xiaomi a Redmi telefonů. Zatím není jasné, jestli i některých současných, nebo až těch budoucích, ale vývoj je už hodně daleko. Podařilo se totiž dostat až k reálnému obsahu nastavení, které funkci ovládá. Novinka umožní zadávat telefonu příkazy pomocí dvojitého či trojitého poklepání na záda.

Zní vám to povědomě? Jste pozorní. V únoru jsme psali o tom, že stejnou funkci chystá pro mobily Pixel přímo Google v rámci Androidu 11. Ani on však nebyl první. Tuto možnost už poskytuje iOS ve verzi 14. Podle zveřejněných snímků obrazovek je jasné, že v případě Xiaomi / MIUI 12 by měla gesta na zádech nabídnout pět různých procesů. Alespoň v základu, pokud se nic nezmění. Jde o pořízení screenshotu, zapnutí svítilny, spuštění vypínací obrazovky (control center), vysunutí notifikační lišty a spuštění fotoaparátu. A to jak k dvojitému, tak i trojitému poklepání. Takže gesta mohou současně fungovat dvě.

Využívali byste tuto funkci?

Zdroj: XDA