Je libo déšť nebo sníh do videa? Nový editor v Galerii od Xiaomi to umí

V květnu loňského roku přidalo Xiaomi do své aplikace Galerie funkci, která umožňuje na fotografiích měnit styl vyfocené oblohy. Jedním kliknutím jde díky tomu vyměnit šedivý zamračený obzor třeba za modravé azuro. Tuto zajímavou možnost se pro letošek rozhodla firma posunout na novou úroveň. Pár dní po oznámení nových vlajkových telefonů Mi 10 a Mi 10 Pro vyšlo najevo, že systém MIUI 11 v těchto nových přístrojích obsahuje vylepšenou verzi aplikace Galerie se zabudovaným videoeditorem. To ale není všechno. Teď se ukázalo, že poslední update aplikace do tohoto editoru implementoval filtry se sněžením a deštěm. Ty jde podle všeho jednoduše aplikovat na jakýkoli podkladový zdroj. Nové video filtry v aplikaci Galerie objevili v MIUI 11 lidé z komunity XDA a k vyzkoušení využili jiný Xiaomi telefon.

Xiaomi MIUI 11 Gallery weather filter 1

Funkci pochopitelně museli odblokovat, jelikož je zatím určená jen vlajkovým telefonům. Mimo Mi 10 a Mi 10 Pro je novinka funkční také v čerstvě oznámeném Redmi K30 Pro. Momentálně nejsou žádné oficiální zprávy o tom, zda se “dynamic sky” filtry dostanou v MIUI nadstavbě i do starších telefonů Xiaomi. Ale můžeme doufat. Stejně tak budeme věřit, že nezůstane jen u sněhových vloček a deště. Aktuální verze Galerie, ze které informace i ukázka pochází, je 2.2.15.12. Nachází se v posledním vydání nadstavby pro Čínu.

Nové video filtry v Xiaomi telefonech s MIUI 11 mají samozřejmě mnohem větší potenciál. Uvidíme, co všechno firma chystá. Tímto způsobem by mohla snadno vyfouknout místo videoeditorům třetích stran. Pravděpodobně to také má v plánu. Za nás je jen škoda, že v přiložených ukázkách nejsou filtry použité na pohyblivé video, ale jen na obrázky. Možná je to nějaká dosavadní forma omezení. Snad budeme o funkci brzy vědět víc. Jestli na ní Xiaomi pořádně zapracuje a přidá i nějaké další efekty, udělá to mnoha uživatelům radost. Nemuseli by na Google Play (často marně) hledat aplikace pro jednoduché úpravy videí.

Myslíte, že bude funkce dostupná i ve starších telefonech?

Zdroj: XDA