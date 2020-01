Vyšla MIUI 11 beta s Androidem 10 pro dalších šest Xiaomi telefonů

Čínský výrobce telefonů Xiaomi dnes vypustil nové beta verze své nadstavby MIUI 11 se základem na systému Android 10. Týká se to šesti přístrojů, jejichž majitelé teď mohou vyzkoušet stejný systém jako je dostupný například pro telefony řady Mi 9. Oblíbená čínská nadstavba je ve verzi 11 dostupná již od září loňského roku, kdy následovala oficiální vydání poslední generace Androidu. Většina zařízení této značky ovšem od té doby obdržela novou nadstavbu pouze s verzí 9 Pie. Progresivnější výjimku doteď tvořila právě série Mi 9, nyní si mohou Android 10 v Xiaomi telefonech vyzkoušet i další.

Beta verze Xiaomi MIUI 11 se systémem Android 10 je nově dostupná pro smartphony Redmi K20/Mi 9T, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Mi MIX 3, Mi 9 SE a Mi 8 SE. Má to ovšem drobný háček. Kromě prvního jmenovaného byly zatím testovací operační systémy vypuštěny pouze v Číně. My vám pochopitelně přinášíme odkazy ke stažení, musíte ale počítat s tím, že je teď do telefonu dostanete pouze jako custom ROM s nutností rootování. Dobře si tedy rozmyslete, jestli vám za to první vlna beta verzí, které mohou být plné chyb, opravdu stojí. Jestli ano, přejeme příjemné testování. Pokud ne, snad se od Xiaomi brzy dočkáme všech globálních či evropských variant.

Seznam telefonů Xiaomi, u kterých je dostupná beta verze:

Zdroj: XDA