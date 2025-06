Žehlicí kartáč na vlasy Xiaomi Mijia má nový kabátek! Fialový. Připomeňme si tohoto stylového parťáka na letní cestování

Xiaomi rozšiřuje nabídku svého příslušenství v řadách Mijia, a tentokrát se zaměřuje na péči o vlasy. Bezdrátový kartáč Xiaomi Mijia Cordless Hair Straightening Brush nyní přichází i v elegantní fialové barvě „Cloud Purple“. Hardware zůstává stejný jako u předchozí bílé verze, ale nový kabátek cílí na uživatele, kteří hledají něco stylovějšího – například jako doplněk na cesty. Pojďme si tedy při této příležitosti aktualizace designu připomenout, co tento kartáč vlastně slibuje.

Kartáč váží jen 269 gramů, takže jej pohodlně hodíte do kabelky nebo příručního zavazadla. Xiaomi jej vybavilo i cestovním režimem, který definuje pojistka proti nechtěnému zapnutí, což ocení každý, kdo často balí do kufru elektroniku.

Uvnitř najdeme dvojici 3200mAh baterií, které postačí zhruba na 3–4 úpravy vlasů na jedno nabití – záleží na jejich délce. Kratší vlasy zvládne kartáč upravit i čtyřikrát, dlouhé obvykle třikrát. Nabití do plna přitom přes USB-C trvá asi tři hodiny s nabíječkou 5V/3A.

Žehlicí kartáč Xiaomi Mijia vlasy nejen žehlí, ale i chrání

Teplotu lze nastavit ve třech úrovních: 160 °C, 180 °C a 200 °C (což je z osobní zkušenosti více než dostatečné). O rovnoměrné a rychlé zahřátí se přitom stará keramický topný článek typu MCH.

Díky keramickému povlaku zubů hřebene se teplo lépe rozprostře a zároveň se minimalizuje poškození vlasů; i když buďme k sobě upřímní, každé žehlení vlasů s sebou nese jistou míru poškození, byť minimální. Povrch navíc obsahuje izolační vrstvu, která chrání před popálením při styku s pokožkou nebo rukou.

Nechybí ani šest vývodů negativních iontů, které mají snížit krepatění vlasů a dodat jim hladší vzhled. Vlhkost prostředí ale může ovlivnit jejich účinnost – v suchém prostředí bývá iontový efekt slabší, ve vlhkém výraznější.

Pro bezpečnost je tento Xiaomi Mijia kartáč vybaven i důležitou NTC ochranou proti přehřátí a automatickým vypnutím po 30 minutách používání.

Přestože původní bílá verze je dostupná i globálně na oficiálních stránkách Xiaomi, nová fialová varianta se v tuto chvíli prodává pouze v Číně, a to za 299 jüanů, v přepočtu 905 Kč.

Co vy na to? Přibalili byste si takový multifunkční hřeben do kufru?

Zdroj: GizmoChina