Xiaomi Mijia chytrá… pračka. Můžete na sebe klidně mluvit

Společnost Xiaomi, která opakovaně dokazuje, že rozhodně nemá v repertoáru jen mobily, oficiálně uvedla nový produkt do rodiny domácího smart vybavení značky Mijia. Je jím chytrá pračka Washing and Drying Machine, která zaujme nejen svým velmi moderním vzhledem, ale také určitou chytrostí. Není přitom řeč jen o pracích automatizacích a programech, ale o zapojení do chytré domácnosti a komunikaci s uživatelem třeba i skrze mobilní telefon a aplikaci.

Xiaomi Mijia Washing and Drying Machine se umí připojit do systému XiaoAI, jehož chytré reproduktory pak mohou sloužit pro přijímání i zadávání hlasových notifikací a příkazů. Uživatel například může hlasem vybrat prací programy a pračku spustit. Ta zase naopak zvládne upozornit na to, že je s úkolem hotová, a automatizace mohou například rozevřít sušák nebo rozsvítit světla.

Pračka, mezi jejíž další vlastnosti patří například kapacita na 10 kg prádla, barevný OLED displej, sterilizace bakterií, likvidace virů a roztočů nebo maximální hluk v hodnotě 50 dB, je v tuto chvíli v Číně dostupná na webu Jingdong. Cena je 2 399 yuanů, v běžném přepočtu tedy asi 8 500 Kč.

Zdroj: gizmo