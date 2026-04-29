Xiaomi přivezlo do Česka boží kufřík pro kutily! Obsahuje elektrický šroubovák se svítilnou, hromadu bitů a další užitečné nářadí

Xiaomi Mijia Tool Kit kombinuje elektrický šroubovák s klasickým ručním nářadím v jednom kufříku Šroubovák zvládne 4 Nm v elektrickém režimu, po vybití baterie jej lze používat ručně s točivým momentem 8 Nm Cena 1 399 Kč je v segmentu kompaktních sad férová Jakub Kárník Publikováno: 29.4.2026 18:00 Pokud bych měl tipovat, kterým směrem se Xiaomi v posledních letech rozkročilo, pravděpodobně bych zapomněl na polovinu odvětví, do kterých čínský gigant zabrousil. Smartphony jsou dávno jen špičkou ledovce, pod hladinou se skrývají kuchyňské spotřebiče, koloběžky, zubní kartáčky, vysavače a teď i nářadí. Xiaomi Mijia Tool Kit je přesně ten typ produktu, který si na Aliexpressu objednávali kutilové a tech nadšenci už pár let, ale Xiaomi jej konečně dotáhlo i k nám oficiální cestou. Šroubovák, který nezklame ani bez baterky Není to jen šroubovák Komu se to vyplatí? Šroubovák, který nezklame ani bez baterky Hlavním tahákem celé sady je kompaktní elektrický šroubovák. Na papíře nejde o žádný zázrak — maximální točivý moment 4 Nm a tři úrovně nastavení znamenají, že na rozebrání kuchyňské linky to stačí, ale na montáž terasy si raději půjčte něco od Bosche. Co mě ale zaujalo víc, je celokovová planetová převodovka. Když baterie vypustí duši, otočíte rukojetí a šroubovák funguje dál v ručním režimu, kde točivý moment vyskočí na 8 Nm. Drobnost, ale zachrání vám den, kdy jste si zapomněli šroubovák nabít. Energii dodává 2000mAh akumulátor nabíjený přes USB-C. Xiaomi slibuje až 600 zašroubovaných vrutů na jedno nabití, což pro účely občasných oprav vystačí na měsíce. Praktickým detailem je integrované LED světlo — kdo někdy montoval poličku v koutě obývací stěny, ví, proč může být extrémně užitečná. Není to jen šroubovák K elektrickému šroubováku Xiaomi přidalo 22 bitů z oceli S2 (4 dlouhé 50mm a 18 krátkých 25mm), magnetický prodlužovací nástavec a flexibilní hřídel pro místa, kde by se klasický šroubovák zasekl. Zbytek kufříku zaplnilo klasické ruční nářadí, které byste očekávali v každé domácí dílně: kladivo s pogumovanou rukojetí a sundavací gumovou krytkou na hlavu, nastavitelný klíč s čelistí do 25 mm, multifunkční kleště s pružinovým mechanismem, třímetrový samoaretační metr s vodováhou, sada osmi imbusových klíčů od 1,5 do 8 mm a odlamovací nůž s karbidovými čepelemi. Komu se to vyplatí? Mijia Tool Kit nesestavuje portfolio pro profesionálního truhláře nebo elektrikáře. Cílí na lidi, kteří mají doma rozházené nářadí ve třech šuplících a permanentně něco hledají. Za 1 399 Kč dostanete kompaktní balení, které pokryje 90 % běžných situací typu sestavení nábytku z IKEA, výměna baterie v dálkovém ovladači nebo zavěšení obrazu. Konkurenční sady od Yato nebo Bosch v podobné konfiguraci s elektrickým šroubovákem stojí spíš dvojnásobek, takže pokud máte v Xiaomi důvěru a líbí se vám minimalistická estetika kufříku, je to slušná koupě. Sáhli byste po sadě nářadí od Xiaomi, nebo dáte přednost zavedené kutilské značce? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi